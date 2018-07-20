Православный Сталинизм (святомученик Иосиф Сталин)

Продолжение цикла «Осмысление советского времени»

НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

«У многих будил он разум,

дремавший в глубокой тьме».

Иосиф Сталин, 17 лет

Богоданный Русский вождь

ОТ АВТОРА: Это подборка материалов из разных источников. Это не суетливая политика и не зомбирующая идеология, это состояние души поколения, детство которого пришлось на сталинское время.

Что это значит – православный сталинизм? А вот православный священнослужитель высказал то, что Сталин сам сказал бы нам сегодня. Но у Сталина это бы мягче прозвучало, он очень деликатно и дипломатично изъяснялся. И начал бы он: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Читать дальше »