Православный Сталинизм (святомученик Иосиф Сталин)

Июль 11th, 2018
АВТОР: Альберт Хавов
Продолжение цикла «Осмысление советского времени»
НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ
«У многих будил он разум,
дремавший в глубокой тьме».
Иосиф Сталин, 17 лет
Богоданный Русский вождь
ОТ АВТОРА: Это подборка материалов из разных источников. Это не суетливая политика и не зомбирующая идеология, это состояние души поколения, детство которого пришлось на сталинское время.
Что это значит – православный сталинизм? А вот православный священнослужитель высказал то, что Сталин сам сказал бы нам сегодня. Но у Сталина это бы мягче прозвучало, он очень деликатно и дипломатично изъяснялся. И начал бы он: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Читать дальше »
Рубрики: История, Медиа, На главную, Осмысление советского времени, Персоналии, Религия, Россия, Хозяин, Церковь | 2 комментария »
Июль 9th, 2018
АВТОР: Андрей Девятов
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает»
Как показывает разведка сознания и времени небополитиков, в реализации 3 000-летнего Плана Соломона, подошедшего в наши дни к развязке, геополитически речь идет о Сирии и Украине.
По инициативе Трампа 16.07.18 в Хельсинки состоится его встреча с Путиным. По предвосхищению небополитиков цель встречи состоит в том, чтобы согласовать невмешательство России в тот сценарий, который будет разыгрывать Трамп сразу после встречи (см. наш No626: «Опять о треугольнике США – РФ – КНР»).
А разыгрывать Трамп будет План Соломона, по которому в «Битве Конца» (столкновении цивилизаций) наследников Халифата с наследником Рима – «царем северным Гогом с полчищем персов при нем» (Москва – Третий Рим) родится новый мировой порядок. Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, Белый Царь, Книги, На главную, Не западные цивилизации, Небополитика, Персоналии, Разведка, Россия, США | 124 комментария »
Июль 7th, 2018
АВТОР: Олег Давыдов
Сегодня православный мир отмечает Рождество Иоанна Предтечи, одного из самых великих христианских святых. Он крестил водой Иисуса Христа на берегу Иордана, был пророком, аскетом, обличителем прелюбодейства, но на русской почве превратился в Ивана Купалу, веселое божество любви, своеобразного Купидона.
Иоанна Предтечу считают последним еврейским пророком. Он был зачат при чудесных обстоятельствах и еще до рождения был посвящен богу, с юности жил в пустыне, носил одежду из верблюжьей шерсти, приготовлял народ к скорому пришествию Мессии, крестил народ водой. На берегу Иордана от него крестился и Иисус Христос. Скорей всего, Иоанн принадлежал к секте ессеев, мистических националистов и строгих аскетов. Он публично обличил Ирода Антипу за любовную связь с женой своего сводного брата Ирода Филиппа Иродиадой и за это попал в узилище. А впоследствии был обезглавлен по наущению возмущенной Иродиады. Это событие церковь отмечает 11 сентября, в народе праздник называется Иваном Головосеком (в этот день рубят капусту). Кроме того Иоанну Предтече посвящено еще несколько праздников. Но главный из них Рождество Иоанна, которое отмечают сегодня, 7 июля. Читать дальше »
Рубрики: Азия, Китай, Книги, Культура, Россия, Христианство, Церковь | 3 комментария »
Июль 6th, 2018
АВТОР: Андрей Девятов
У небополитиков есть технологии «пеленгации» вероятностей. Но нет организации, которая бы занималась пеленгами на «пятно вероятности» в текущем режиме, ибо нет заказчика \ плательщика на результат управления развитием. И вопрос тут совсем не в том, чтобы небополитикам быть самими себе заказчиком работ на разведку будущего. Вопрос в том: что, кто и как будет делать с результатами работ?
Музей конструирования будущего (сначала архитектор, потом конструктор, а уже потом строитель — хоть гастарбайтер) — мог бы стать спецслужбой орденского типа, но регулярные спецслужбы (СВР, ГРУ. ФСБ) не имеют права залезать на уровень орденской (партийной разведки) и им Музей конструирования будущего не нужен. Хотя речь про музей будущего не идет о «раз и навсегда готовых решениях для грядущих времен». У небополитиков речь идет о «возвращении на круги своя» (сумма волн разных периодов). Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, Белый Царь, История, Культура, На главную, Не западные цивилизации, Небополитика, Орда, Персоналии, Политика, Разведка, Россия, Хозяин, Элиты | 94 комментария »
Июль 4th, 2018
АВТОР: Андрей Девятов
Небополитика – это доктрина Духа Времени. А потому Храм муз — покровительниц вдохновения (греч. музей), подобно музыке – искусству звуков, у небополитиков будет местом настройки «фибр души» на волну времени, как искусство резонанса с Волей Неба.
Музей конструирования будущего небополитиков – это не про изменение климата, не про экологию, не про новую энергетику. Не про робототехнику, и не про искусственный интеллект, не про цифровую экономику, «большие денные» и трансгуманизм.
Это про то, как разобраться в стихиях перемен, найти «окно возможностей» и поймать благоприятный момент для действий (греч. кайрос). Когда вся Вселенная своими энергиями, наперекор обстановке и ходу вещей в пространстве земли (геополитике) будет способствовать осуществлению чуда. Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, Культура, На главную, Не западные цивилизации, Небополитика, Политика, Разведка, Россия, Символы, Футурология | 61 комментарий »
Июль 3rd, 2018
АВТОР: Игорь Фунт
В условиях жёсткой санкционной политики — России, в принципе, ничего не остаётся, как небезосновательно упрочивать давно и крепко смоделированные контакты с «младшим» — в своё время безотказно-безропотным «братом» по СССР: — Китаем. Чем Путин и занимается. Устраивая личный визит в КНР. То в ШОСе светится практически только с першим другом-Си: система «противовесов» Локка-Монтескьё работает, кто бы сомневался.
И тут я подумал: опа! — это ведь Гунь и Юй собственной персоной. Знаменитые герои — мифические персонажи китайской культуры. Боровшиеся с катастрофическим изменением общественно-социальной жизни древнего Китая. Будто бы до сих пор продолжающие биться, правда, уже на мировой арене: Си вместе с Пу — как Гунь тире Юй. Победители вселенского потопа как символа укрощённых глобалистских войн. Читать дальше »
Рубрики: Китай, Книги, Культура, Литература, На главную, Персоналии, Политика, Россия, Символы, Тайнопись, Хозяин | Оставить комментарий »
Июль 2nd, 2018
АВТОР: Андрей Девятов
Разведка – это не наука, а искусство. В военно-политической доктрине Духа времени с дерзким именем небополитика разведка – это искусство образов и подобий с уникальными возможностями заглянуть в будущее. Набор способов «пеленгации» (ощупывания) точек предопределенности на витках развития «мира сего»: – в счислении «пути неба» опирается на дешифрование кода перемен; а в динамике взаимодействий политических сил использует модель карточной игры в бридж. Замыслы же игроков Большой Игры небополитики вскрывают не логикой суждений от большого ума, но по разведывательным признакам – ушам сущности, торчащим над маскировочными сетями дезинформации. Такова методология. Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, Азия, Восток, Евразия, Запад, Китай, Книги, На главную, Не западные цивилизации, Небополитика, Орда, Политика, Разведка, Россия, Футурология, Экономика | 56 комментариев »
Июль 1st, 2018
АВТОР: admin
27 июня 2018 года в рамках проекта «Актуальный диалог» Ректор Школы Здравого Смысла, член Союза писателей России Ибрагимов Александр Гарунович провел беседу на тему: «Русский язык как механизм формирования мозга».
Гости:
Чагин Олег Александрович, директор института антропогенеза, доктор медицинских и философских наук;
Бубнова Ирина Александровна, заведующая кафедрой зарубежной лингвистики Московского городского педагогического института, доктор филологических наук, профессор;
Доронин Александр Иванович, зам. директора института антропогенеза, физиолого, профессор;
Родин Никита Витальевич, студент 2-го курса Российского государтвенного социального университета. Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, Аналитика, История, Книги, Культура, Литература, На главную, Небополитика, Персоналии, Ролики, Россия | Оставить комментарий »
Июнь 30th, 2018
АВТОР: Александр Горбатов
Наконец-то они договорились о встрече – Путин и Трамп. Саммит пройдет в Хельсинки 16 июля. В самой середине лета. Но ждать ли потепления?
Этот вопрос волнует практически всех государственных лидеров и международных наблюдателей. Они пытаются найти подсказки и исторические аналогии, вспоминая о саммитах руководителей США и России (СССР) за последние полвека. Тут и Хрущев, Брежнев и Никсон, Горбачев и Рейган. Но все аналогии, как говорят немцы, хромают. Происходит это потому, что мир — тот, что существует со времени окончания Второй мировой войны, меняясь заметно в последние десятилетия, резко стал абсолютно другим после избрания Трампа президентом США. Читать дальше »
Рубрики: Запад, Медиа, На главную, Небополитика, Персоналии, Политика, Россия, США | 72 комментария »
Июнь 28th, 2018
АВТОР: Андрей Девятов
27.06.18 министр обороны США Мэттис в Пекине встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, а помощник президента США по национальной безопасности Болтон прибыл в Москву и был принят президентом России Путиным. Различая знамения времен, небополитики оценивают активность США в отношениях с КНР и РФ как начало активной фазы создания новой системы глобального управления с переходом человечества в новый валютный мир.
Учитывая повестку стратегических согласований – саммит НАТО в Хельсинки 11-12.06.18 – внешнеполитическая активность США направлена на то, чтобы избежать столкновений и острых военных противостояний Мира Запада с Китаем и Россией, как цивилизациями Востока, в период разделения экономики мира на два независимых контура обращения капитала. Американский – основанный на нефтедолларе и стоимостных показателях богатства. И китайский – на основе натуральных показателей, привязанных к золоту. Со «сдутием пузырей» долгов по кредитам в криптовалюты. Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, Израиль, История, Китай, Культура, На главную, Не западные цивилизации, Небополитика, Персоналии, Политика, Разведка, Россия, Экономика | 93 комментария »
Июнь 27th, 2018
АВТОР: Андрей Девятов
Ельцинская конституция Новой России 1993г. в статьях 29 — 32 помимо права граждан на свободные выборы своих представителей в публичную власть предусматривает право каждого свободно искать, получать, производить и распространять информацию, а также такую форму непосредственной демократии, как собрание.
1. Собрание
Неравнодушные к судьбе Отечества – разумные от народа – в условиях мирового кризиса уходящего индустриального общества по праву непосредственной демократии, самочинно, взялись за организацию собрания активистов, ищущих правду. Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, На главную, Не западные цивилизации, Небополитика, Персоналии, Политика, Разведка, Россия, Символы, Футурология, Хозяин, Элиты | 72 комментария »
Июнь 26th, 2018
АВТОР: Олег Доброчеев
ОТ РЕДАКЦИИ: Книга Олега Доброчеева «Пятая Россия» впервые вышла на бумаге в 2006 году (Москва, ИНЕРТЭК, 2006). До этого, в 2005 году, в несколько сокращенном виде публиковалась на «Переменах». Теперь же мы представляем ее полную версию, доступную для скачивания в виде файла pdf (ссылка на файл — в конце этого поста).
ОТ АВТОРА: «Пятая Россия» – это фантастическое для 1990-х годов (когда писалась эта книга) представление о новой России в новом глобальном мире. Стране, которая рождается на месте СССР и в которую мы все уже более 20 лет постоянно вживаемся.
Об этом свидетельствует и появление вслед за «Пятой Россией» «Пятой империи» и «Империи пять» Проханова и Пелевина, и невероятные события последних десятилетий, описанные в книге.
«Непредсказуемый» разворот в 1998 году экономики страны с кризиса на восстановление.
Появление в 2000 году вместо «политического тяжеловеса» (имелся в виду Примаков) молодого 50-летнего президента России. Всерьез и надолго, как это и было предсказано автором в 1999 году. Читать дальше »
Рубрики: История, Книги, На главную, Наука, Персоналии, Политика, Процесс, Россия, Тайнопись, Турбулентность, Экономика, Элиты | 4 комментария »
Июнь 25th, 2018
АВТОР: Альберт Хавов
Продолжение цикла «Осмысление советского времени»
НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ
В большей степени это истории советского времени, а не отзвуки перестройки. Осмысление советской жизни по перестроечным впечатлениям. И до перестройки тоже.
Но здесь оценка уже 2016 года.
Большим успехом ЦРУ и главной нашей проблемой было то, что они нарушили преемственность поколений на всех видах производств. Средний возраст подался на заработки, детей надо было кормить. Старички быстро выбывали, все меньше их становилось. И выбывали очень редкие мастера, с таким опытом, который надо было наживать десятками лет работы. Молодежь, слава Богу, понемногу прибывала, и много было очень даже умненьких. Но учить их скоро оказалось некому. Много есть таких навыков, которых никакая учеба не может дать, необходимо наставничество непосредственно в работе. Передача опыта это называется. Но без среднего возраста это плохо получается. Так и в семье, деды воспитывают внуков лучше, чем родители детей. Легче устанавливается контакт, душевная близость. И быстро предприятия стали терять свои возможности и технический уровень. Читать дальше »
Рубрики: История, Кризис, На главную, Осмысление советского времени, Персоналии, Планктон, Политика, Россия, Толпы, Хозяин, Экономика | 3 комментария »
Июнь 23rd, 2018
АВТОР: admin
Выездная сессия Школы Здравого Смысла от 21 июня 2018 года. Участники: Андрей Петрович Девятов, Александр Гарунович Ибрагимов, Михаил Юрьевич Лермонтов. Тема беседы: «Конструирование музея общего будущего». Уважаемые товарищи накануне солнцеворота не только предаются серьезному разговору, но и приоткрывают личное пространство. Читать дальше »
Рубрики: NEBOPOLITICA, Культура, На главную, Не западные цивилизации, Небополитика, Персоналии, Разведка, Ролики, Россия | 94 комментария »
Июнь 21st, 2018
АВТОР: Олег Давыдов
Сегодня солнцеворот, время смены природных фаз. Завтра день уже будет короче, лето пойдет на жару, а солнце на убыль. Немецкие мистики, одержимые своим богом Вотаном, явно не случайно избрали день летнего солнцестояния для нападения на женственную Россию. Но бог с ними. Здесь речь пойдет о Кирилле Белозерском, чью память церковь чтит в этот длинный день, и чей монастырь стоит в самом что ни на есть стратегическом сердце России.
Где-то осенью в 1407 года два монаха московского Старо-Симонова монастыря Кирилл и Ферапонт пришли на Сеярское (ныне Сиверское) озеро, в то место на его берегу, которое называют Ивановой горкой. Название явно указывает на то, что когда-то здесь процветал культ Ивана Купалы. Это стоит отметить здесь потому, что день памяти Кирилла Белозерского падает на летнее солнцестояние. Когда-то к этому времени был приурочен праздник рождества Иоанна Крестителя, которого народ назвал Иваном Купалой. Но Юлианский календарь, которого держится православная церковь, ушел от естественной даты солнцеворота. Иоанна празднуют 7 июля, в этот день мы и поговорим о Купале. А сейчас о Кирилле, чей праздник – случайно иль нет – совпадает с поворотом солнца на зиму, со сменой фаз Инь и Ян. Народ говорит: «На Кириллу отдает земля солнышку всю свою силу». Читать дальше »
Рубрики: История, Культура, Не западные цивилизации, Персоналии, Политика, Религия, Россия, Христианство, Церковь, Элиты | Оставить комментарий »