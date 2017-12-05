Развёрнутая Рецензия Романа Борисова на книгу Виктора Перегудова «Сад золотой». Это сборник рассказов, написанный человеком пассионарным, очень любящим жизнь. Вместе с тем глубоко совестливым. Имеющим в этой жизни свой крайне цельный и довольно жёсткий свод правил — нравственных и художественных… Притом по-перегудовски ёмких, образных, чётких.
Фриц Ланг. Апология усталой смерти
5 декабря 1890 года родился Фриц Ланг — режиссер четырех десятков кинокартин, в том числе великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М». О жизни Фрица Ланга и его фильмах рассказывает Максим Медведев.
Русские писатели Unter den linden. Часть I: Фёдор Тютчев
5 декабря 1803 года родился русский поэт, дипломат, консервативный публицист Федор Тютчев. Мина Полянская (Берлин) рассказывает о Фёдоре Тютчеве, о том, как в его судьбе сплелись политика, любовь и поэзия.
«Сад золотой» Виктора Перегудова
Развёрнутая рецензия Романа Борисова на книгу Виктора Перегудова «Сад золотой». Это сборник рассказов 2009 года. Написанный человеком пассионарным. Человеком, очень любящим жизнь. Со своим довольно жёстким сводом правил…
Заметки на полях самоисследования
Блокноты Глеба Давыдова, которые он вел в течение последних двух лет своего духовного поиска. Эти записи могут быть полезны в качестве ориентиров. В них раскрываются, в частности, механизмы работы психологического ума.
Антология поэзии Перемен
Реплика Глеба Давыдова, посвященная выходу сборника "Антология поэзии Перемен", ставшего итогом проекта "PDF-поэзия Peremeny.ru". Стихи, отобранные из 22 сборников шестнадцати авторов. Статья о том, что такое настоящая поэзия.