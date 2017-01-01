Перемены начинают публикацию серии заметок о Поднебесной выпускницы филологического факультета Пермского университета, аспиранта РГПу им. Герцена Софьи Маленьких. Более пяти лет проработавшей в Дубае (ОАЭ), последние годы живущей в Китае, в «небольшом» 4-миллионном провинциальном городке, почти деревне. Где причудливо переплелись как новые веяния, так и вековые традиции.
Указатели Истины: Ошо
11 декабря 1931 года пришел в мир Ошо (Бхагван Шри Раджниш). "...Духовность подразумевает честность. Она не допускает никакой зависимости. Она тянется к свободе любой ценой — ради самой свободы".
Солженицын и евреи
11 декабря 1918 года родился Александр Солженицын. К этой дате Перемены публикуют еще один текст Олега Давыдова об этом писателе, вошедший в книгу «Демон сочинительства».
Анархист в тенетах революции
175 лет назад, 9 декабря 1842 года родился Петр Кропоткин. Его ждала завидная, блестящая карьера. Однако он попросился в Сибирь и там утратил «всякую веру в государственную дисциплину». О пути Кропоткина — текст Виктории Шохиной.
«Сад золотой» Виктора Перегудова
Развёрнутая рецензия Романа Борисова на книгу Виктора Перегудова «Сад золотой». Это сборник рассказов 2009 года. Написанный человеком пассионарным. Человеком, очень любящим жизнь. Со своим довольно жёстким сводом правил…
Заметки на полях самоисследования
Блокноты Глеба Давыдова, которые он вел в течение последних двух лет своего духовного поиска. Эти записи могут быть полезны в качестве ориентиров. В них раскрываются, в частности, механизмы работы психологического ума.
Антология поэзии Перемен
Реплика Глеба Давыдова, посвященная выходу сборника "Антология поэзии Перемен", ставшего итогом проекта "PDF-поэзия Peremeny.ru". Стихи, отобранные из 22 сборников шестнадцати авторов. Статья о том, что такое настоящая поэзия.
Дракон и партия едины
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