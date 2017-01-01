20 декабря Православная церковь отмечает день прп. Нила Столбенского, а также Селигерской иконы божьей матери. В связи с этим — текст Олега Давыдова из книги «Места силы» об Острове Столбное. Также 20 декабря отмечается день памяти прп. Антония Сийского. По этому поводу предлагаем прочитать ещё одну главу из книги Олега Давыдова «Места силы» — Сия.
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Места силы. Остров Столобное. Сия
20 декабря Православная церковь отмечает день прп. Нила Столбенского и Селигерской иконы божьей матери. Также 20 декабря день памяти прп. Антония Сийского. По этому поводу — главы из книги Олега Давыдова «Места силы».