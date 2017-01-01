В конце уходящего 2017 года писатель Роман Богословский пообщался с основателем культовой группы «Агата Кристи» — легенды русского рока: — Вадимом Самойловым. Текст не о нашумевших перипетиях меж двумя братьями — за авторство песен, Сирию, Донбасс. Текст о человеке, организаторе, философе в каком-то роде. Который, — кроме музыки, — думает о множестве вещей, происходящих в нашей жизни.
Карлос Кастанеда: сказка о Настоящем человеке
25 декабря 1925 г. родился Карлос Кастанеда. Автор книг об индейце Доне Хуане. Создатель терминов "места силы", "путь воина знания", "стирание личной истории", "контролируемая глупость". О нем рассказывает Алексей Соколовский.
Воспоминание о Рождестве 89-го
В ночь с 24 на 25 декабря католический мир празднует Рождество Христово. Максим Кантор поздравляет с этим праздником читателей Перемен и рассказывает историю о том, как он отмечал Рождество в Париже в 1989 году.
В.М. Зимин: «Время говорить спасибо»
В.М. Зимин (не хочется говорить о нём в прошедшем) — настоящий писатель. И при этом человек, искренне устремлённый в своём духовном поиске. Очень редкое сочетание в наши дни. Благодарность и вечная память…
Продюсер поневоле
Роман Богословский пообщался с основателем культовой группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым. Текст не о перипетиях меж двумя братьями — за авторство песен, Сирию, Донбасс. А о человеке, организаторе и философе.
Места силы. Остров Столобное. Сия
20 декабря Православная церковь отмечает день прп. Нила Столбенского и Селигерской иконы божьей матери. Также 20 декабря день памяти прп. Антония Сийского. По этому поводу — главы из книги Олега Давыдова «Места силы».
Продюсер поневоле
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