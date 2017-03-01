Андрей Рудалёв о разделении отечественной литературы на «советскую» и «русскую». Где первая — ипостась всего плохого как тупиково-искусственная ветвь эволюции. Вторая, даже в советские годы, продолжала развивать всё хорошее. И где ритуальные отсылки к классикам марксизма-ленинизма не работают. Выстраивая вполне гармонический церемониал следования либеральным трендам.
Литература в путах идеологии
Андрей Рудалёв о разделении отечественной литературы на «советскую» и «русскую». Где первая — ипостась всего плохого как тупиковая ветвь эволюции. Вторая, даже в советские годы, продолжала развивать всё хорошее.
Воспоминание о Рождестве 89-го
В ночь с 24 на 25 декабря католический мир празднует Рождество Христово. Максим Кантор поздравляет с этим праздником читателей Перемен и рассказывает историю о том, как он отмечал Рождество в Париже в 1989 году.
В.М. Зимин: «Время говорить спасибо»
В.М. Зимин (не хочется говорить о нём в прошедшем) — настоящий писатель. И при этом человек, искренне устремлённый в своём духовном поиске. Очень редкое сочетание в наши дни. Благодарность и вечная память…
Продюсер поневоле
Роман Богословский пообщался с основателем культовой группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым. Текст не о перипетиях меж двумя братьями — за авторство песен, Сирию, Донбасс. А о человеке, организаторе и философе.
Места силы. Остров Столобное. Сия
20 декабря Православная церковь отмечает день прп. Нила Столбенского и Селигерской иконы божьей матери. Также 20 декабря день памяти прп. Антония Сийского. По этому поводу — главы из книги Олега Давыдова «Места силы».