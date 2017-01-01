Софья Маленьких продолжает рассказывать о китайских практиках живописи. Где главное в рисунке — это скорость восприятия и скорость кисти. И где даже творчество подвержено исключительно правильному дыханию — как и всё в школе дзен. От чего зависит твоё умение пропустить через себя изображаемую натуру и, сделав в нужном месте нужный рывок… стать бамбуком, рисуемым тобой.
Дни силы: 2 января. Иоанн Кронштадтский. Зеркало русской революции
2 января память праведного Иоанна Кронштадтского. Чудотворец, благотворитель, общественный деятель, духовный писатель, проповедник, пророк, член Синода и черносотенец — он был знаменит на всю Россию. Текст Олега Давыдова.
Дзига Вертов. Ловец звуков, или Доктор Франкенштейн
2 января 1896 г. (21 декабря 1895 г. по ст.ст.) родился Дзига Вертов, классик авангардного неигрового кино, революционер, трибун, создатель киноязыка, на котором мировой кинематограф говорит до сих пор. Текст Максима Медведева.
Илья Муромец, герой придуманный и реальный. Блог-книга завершена
1 января — день памяти Ильи Муромца. Александр Головков представляет блог-книгу «Илья Муромец и другие». Где подобно реставратору реконструирует образ реального исторического богатыря, анализируя былины и летописи о нём.
Матрица восприятия
Софья Маленьких продолжает рассказывать о китайских практиках живописи. Где главное в рисунке — скорость восприятия и скорость кисти. И где даже творчество подвержено исключительно правильному дыханию — как всё в философии дзен.
Литература в путах идеологии
Андрей Рудалёв о разделении отечественной литературы на «советскую» и «русскую». Где первая — ипостась всего плохого как тупиковая ветвь эволюции. Вторая, даже в советские годы, продолжала развивать всё хорошее.
В.М. Зимин: «Время говорить спасибо»
В.М. Зимин (не хочется говорить о нём в прошедшем) — настоящий писатель. И при этом человек, искренне устремлённый в своём духовном поиске. Очень редкое сочетание в наши дни. Благодарность и вечная память…
Матрица восприятия
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