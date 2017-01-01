Как человек получает откровение? Какова «технология» получения откровения в различных культурах? Как понятно рассказать слушателям о своем мистическом опыте? Много мистиков заблудились в этом, они часто показывали обратное тому, что желали показать, и из пророков, каковыми они могли быть, они делались просто духовидцами. Размышления Владимира Ерёмина о природе Откровения.
Кто вы, духовидцы и пророки?
Размышления Владимира Ерёмина о природе Откровения. Как человек получает откровение? Какова «технология» получения откровения в различных культурах? Как понятно рассказать слушателям о своем мистическом опыте?
Указатели Истины: Парамаханса Йогананда
Цитаты из выступлений индийского мистика и духовного учителя Парамахансы Йогананды (родился 125 лет назад, 5 января 1893 года), — который оказал огромное влияние на духовную жизнь западного мира.
Матрица восприятия
Софья Маленьких продолжает рассказывать о китайских практиках живописи. Где главное в рисунке — скорость восприятия и скорость кисти. И где даже творчество подвержено исключительно правильному дыханию — как всё в философии дзен.
Литература в путах идеологии
Андрей Рудалёв о разделении отечественной литературы на «советскую» и «русскую». Где первая — ипостась всего плохого как тупиковая ветвь эволюции. Вторая, даже в советские годы, продолжала развивать всё хорошее.
В.М. Зимин: «Время говорить спасибо»
В.М. Зимин (не хочется говорить о нём в прошедшем) — настоящий писатель. И при этом человек, искренне устремлённый в своём духовном поиске. Очень редкое сочетание в наши дни. Благодарность и вечная память…