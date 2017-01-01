Олег Доброчеев вновь об искусственном интеллекте. Он видит неизбежность интеллектуальных систем следующего уровня — разумных машин: не только из-за их возможностей решать практически бесконечно-размерные задачи, не имеющие аналогов в истории. Но и потому, что люди парадоксальным образом более склонны доверять технике, чем друг другу.
Карло Маркс и Иосиф Сизый Нос. Кукольный коммунизм А.Н. Толстого
135 лет назад, 10 января 1883 года родился Алексей Николаевич Толстой. К этой дате на Переменах — текст Олега Давыдова из цикла «Демон сочинительства». О «Золотом ключике», «Хождении по мукам», коммунизме и алхимии.
Искусственный Интеллект или Разумная Машина?
Люди парадоксальным образом более склонны доверять технике, чем друг другу. Об этом — физик Олег Доброчеев. Не в первый раз обращающийся к теме искусственного интеллекта.
Кто вы, духовидцы и пророки?
Размышления Владимира Ерёмина о природе Откровения. Как человек получает откровение? Какова «технология» получения откровения в различных культурах? Как понятно рассказать слушателям о своем личном мистическом опыте?
Указатели Истины: Парамаханса Йогананда
Цитаты из выступлений индийского мистика и духовного учителя Парамахансы Йогананды (родился 125 лет назад, 5 января 1893 года), — который оказал огромное влияние на духовную жизнь западного мира.
Матрица восприятия
Софья Маленьких продолжает рассказывать о китайских практиках живописи. Где главное в рисунке — скорость восприятия и скорость кисти. И где даже творчество подвержено исключительно правильному дыханию — как и всё в философии дзен.