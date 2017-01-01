Сегодня часто говорят о том, что в конце 1930-х годов массовые репрессии были необходимы, что они покарали исключительно тех, кто вверг страну в безжалостное пламя революции и затем гражданской войны. Но так ли все невинно? Александр Горбатов рассказывает о судьбе Григория Белых (соавтора «Республики Шкид») и Михаила Лоскутова. О том, как были перечеркнуты мечты, планы, сама жизнь.
Дни силы. 18 января, Крещенский вечерок. Святочные гости из зазеркалья
Святки — время между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января), когда потусторонние силы приходят на землю. Тут и ряженые, и гадания, и колядки, и прочие игрища. Самый конец Святок называется Крещенским вечерком.
Такеши Китано. Автобиография. Фрагменты
18 января 1947 года родился японский режиссер Такеши Китано. Читаем отрывки из книги-монолога «Такеши Китано. Автобиография». "К каждому своему фильму я отношусь как к игрушке".
Роберт Антон Уилсон. Самый глобальный заговор
18 января 1932 года родился Роберт Антон Уилсон — автор трилогии «Иллюминатус!» и создатель квантовой психологии. Он был общепризнанным экспертом по теории заговора. Текст Владимира Павловца.
Двое, сбитых на взлете
Александр Горбатов рассказывает о судьбе Григория Белых (соавтора «Республики Шкид») и Михаила Лоскутова. О том, как были перечеркнуты их мечты, планы, сама жизнь.
Искусственный Интеллект или Разумная Машина?
Люди парадоксальным образом более склонны доверять технике, чем друг другу. Об этом — физик Олег Доброчеев. Не в первый раз обращающийся к теме искусственного интеллекта.
Кто вы, духовидцы и пророки?
Размышления Владимира Ерёмина о природе Откровения. Как человек получает откровение? Какова «технология» получения откровения в различных культурах? Как понятно рассказать слушателям о своем личном мистическом опыте?