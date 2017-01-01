Английский писатель Джулиан Барнс, лауреат премии Man Booker, новеллист и автор многочисленных статей, — о том, как следует читать живопись. В январском номере The London Review of Books Барнс дал обзор европейских выставок, посвящённых столетию со дня смерти великого художника Эдгара Дега. Чьё творчество олицетворяло Модерн, приход нового периода в искусстве.
Высоцкий. Черное золото на серебряных струнах
80 лет назад, 25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий. Как Литтл Ричард в американском рок-н-ролле, Высоцкий легализовал хрип и вопль у себя на Родине. О Высоцком и его музыке Георгий Осипов.
Катерина Брешко-Брешковская: дура или святая?
25 (13) января 1844 года родилась Бабушка русской революции Екатерина Брешко-Брешковская, которую также называли "революционной богородицей". Подруга Петра Кропоткина, фигура неоднозначная и кровавая...
Дело Буллита. Отрывок из книги «Одиночество дипломата»
В блог-книге "Осьминог" — отрывок из книги Леонида Спивака «Одиночество дипломата». Это книга о первом после США в Советском Союзе Уильяме Буллите (род. 25 января 1891). Фигура с двойным дном, прототип булгаковского Воланда.
Эдгар Дега. Танец, рисунок, страсть к совершенству
В январском номере The London Review of Books Джулиан Барнс дал обзор европейских выставок, посвящённых столетию со дня смерти великого художника Эдгара Дега. Чьё творчество олицетворяло приход нового периода в искусстве.
Двое, сбитых на взлете
Александр Горбатов рассказывает о судьбе Григория Белых (соавтора «Республики Шкид») и Михаила Лоскутова. О том, как были перечеркнуты их мечты, планы, сама жизнь.
Искусственный Интеллект или Разумная Машина?
Люди парадоксальным образом более склонны доверять технике, чем друг другу. Об этом — физик Олег Доброчеев. Не в первый раз обращающийся к теме искусственного интеллекта.