У Александра Проханова — 80-летний юбилей. К этой дате — краткое целеполагающее описание с точки зрения литературы, литературных процессов. О реализме, государственности и патриотизме Проханова. Об уповании на Сталина и пути к некоему абсолюту, к которому должна, наконец, прийти Россия.
Вячеслав Иванов. Завладение прошлым
28 февраля 1866 года родился Вячеслав Иванов. Мережковский, Бальмонт, Гиппиус, Иванов, Белый, многие другие... Этих людей сейчас называют «богами». Литературными конечно. Но тем не менее...
Другой
Максим Кантор о предназначении демократического искусства и видении новой пластики. И в первую очередь — об Оноре Домье, родившемся 210 лет назад, 26 февраля 1808 года, — по-новому заговорившем о дне сегодняшнем.
Кто этот парень с ситаром?
75 лет назад, 25 февраля 1943 года родился Джордж Харрисон. Первым из рок-элиты он всерьёз увлекся Востоком. Принёс на Запад моду на Индию, превратив эту моду в элемент европейской культуры. Об этом — Константин Рылёв.
Выламывающийся из канонов
У Александра Проханова — 80-летний юбилей. К этой дате — краткое целеполагающее описание с точки зрения литературы, литературных процессов, «баттлов», через филологическую призму оптического видения.
Изумрудные жуки
Художник, писатель, преподаватель Аддис Гаджиев посвящает свой небольшой метафоричный текст о воспоминаниях из прошлого всем братьям-живописцам и, в частности, январской выставке «Магия театра и кино 2018» на Кузнецком мосту.
Война и миръ в стихах и в жизни
Виктория Шохина даёт развёрнутую рецензию на книгу Захара Прилепина «Взвод». Где понятия войны и мира переплетены в причудливый клубок из противоречий и авантюр, литературного труда и военного искусства.