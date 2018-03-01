Краткая рецензия-размышление Галины Татариновой о фильме Германа-младшего «Довлатов». Где драматические темы непризнанности и нереализации, гонения и унижений выписаны довольно чётко. С другой стороны — некая идеализация богемной жизни героев и чрезмерной жажды «быть собой» не дотягивают до звягинской остроты киновоплощения.
Четвертая мировая религия
4 марта 1966 года Джон Леннон заявил, что ансамбль «Битлз» стал более популярным, чем Иисус Христос. Слова Леннона повлекли за собой множество громких скандалов. В чем смысл заявления?
В России нужно жить долго
Только простые и ясные цели реализуются в истории. Олег Доброчеев считает, что главной национальной целью России должна стать продолжительность жизни не меньше 78 лет. Это соответствует природным циклам России.
Выламывающийся из канонов
У Александра Проханова — 80-летний юбилей. К этой дате — краткое жизнеописание с точки зрения литературы, литературных процессов, «баттлов», через филологическую призму оптического видения.
Изумрудные жуки
Художник, писатель, преподаватель Аддис Гаджиев посвящает свой небольшой метафоричный текст о воспоминаниях из прошлого всем братьям-живописцам и, в частности, январской выставке «Магия театра и кино 2018» на Кузнецком мосту.