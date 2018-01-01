Александр Горбатов рассказывает о судьбе необычайно популярной в годы Великой Отечественной войны песни «Медсестра Анюта», ее тогда считали фольклорной, имена авторов не были известны. История таит в себе массу подробностей и деталей, поворотов сюжета и человеческих судеб. В общем, за ней целая эпоха и даже исторические пласты.
Пронзительная правда простых слов и нехитрой мелодии
Александр Горбатов рассказывает о судьбе необычайно популярной в годы Великой Отечественной войны песни «Медсестра Анюта», ее тогда считали фольклорной, имена авторов не были известны.
Сева Кыш. Лёке Ж. нечего надеть (рассказ)
Поздравляем читательниц с 8 марта, желаем, чтобы вокруг вас всегда распускались цветы до неба. По теме — рассказ о глобальных проблемах, с которыми иногда сталкиваются женщины.
В России нужно жить долго
Только простые и ясные цели реализуются в истории. Олег Доброчеев считает, что главной национальной целью России должна стать продолжительность жизни не меньше 78 лет. Это соответствует природным циклам России.
Изумрудные жуки
Художник, писатель, преподаватель Аддис Гаджиев посвящает свой небольшой метафоричный текст о воспоминаниях из прошлого всем братьям-живописцам и, в частности, январской выставке «Магия театра и кино 2018» на Кузнецком мосту.