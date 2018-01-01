Олег Демидов о поэзии Владимира Косогова вообще и о книге «Ширпотреб» последнего — в частности. «Косогов действительно вышел из Рыжего. Если учесть, что «трансазиатского поэта» называли эпигоном Гандлевского, то картина складывается совсем печальная. Если удаётся попасть в тональность Рыжего, выходит хорошее подражание. Можно даже выставить два текста и предложить угадать, кто есть кто».
Из воспоминаний о Фридрихе Горенштейне
18 марта 1932 года родился писатель, сценарист и драматург Фридрих Горенштейн. До недавнего времени его отказывались публиковать в России. О Горенштейне вспоминает его редактор Мина Полянская.
Без огня и меча (о христианизации Ирландии)
17 марта почти весь мир отмечает день святого Патрика, которому приписывают заслугу христианизации Ирландии. А как на самом деле выглядел процесс внедрения христианства в этой стране?
Чернильный след ширпотреба
Олег Демидов о поэзии Владимира Косогова вообще и о книге «Ширпотреб» последнего — в частности: «Поэзия Косогова — это попытка преодолеть смерть. Заговорить её. Что выбито клавиатурой, тому не будет метафизического сноса».
Муджи. Просторнее неба, величественней пустоты
Недавно вышла новая книга одного из влиятельнейших духовных учителей нашего времени — Муджи. Книга будет интересна и полезна как тем, кто уже достаточно хорошо знаком с сатсангом, так и тем, кто совершенно ничего об этом не знает.
Пронзительная правда простых слов и нехитрой мелодии
Александр Горбатов рассказывает о судьбе необычайно популярной в годы Великой Отечественной войны песни «Медсестра Анюта», ее тогда считали фольклорной, имена авторов не были известны.