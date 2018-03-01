Алексей Колобродов о спорах вокруг нашумевшего фильма Германа-младшего. О нём самом. О его жанровом направлении, неудачах и удачах. О стилистико-эстетических противоречиях собственно с прототипом. И о главном конфликте картины, — выразившемся в извечном противостоянии «колбасы и цензуры».
В ожидании бомбы. Еще раз о битниках
Фанатам бит-литературы в марте нелегко. За женским праздником следует день рождения Джека Керуака (12 марта), затем — Лоуренса Ферлингетти (24) и — Грегори Корсо (26). Об актуальности битников — Владимир Павловец.
О жизни
Том Болл бросает беглый взгляд на то, как протекает жизнь у жён богатых русских в UK. Выясняя главную причину, по которой те предпочитают вить свои гнёзда в Британии. Перевод Ирины Вишневской.
«Довлатов»: между цензурой и колбасой
Алексей Колобродов о спорах вокруг нашумевшего фильма Германа-младшего. О нём самом. О его жанровом направлении, неудачах и удачах. О стилистико-эстетических противоречиях собственно с прототипом.
Муджи. Просторнее неба, величественней пустоты
Недавно вышла новая книга одного из влиятельнейших духовных учителей нашего времени — Муджи. Книга будет интересна и полезна как тем, кто уже достаточно хорошо знаком с сатсангом, так и тем, кто совершенно ничего об этом не знает.