Как стало известно, недавно покинул пределы физического мира постоянный автор Перемен, историк, политолог, публицист и исследователь-визионер Александр Головков. На Переменах опубликовано несколько его исторических исследований. Также ряд статей из сферы политологии, метафизики и эзотерики. Предлагаем одну из них.
Продвигаясь по четвёртому измерению
Как стало известно, недавно покинул пределы физического мира постоянный автор Перемен, историк, политолог, публицист и исследователь-визионер Александр Головков. Вот одна из его визионерских работ из нашего архива.
От «Красного письма» Коминтерна до ядовитой отравы в Солсбери
Александр Горбатов рассказывает о скандальном событии 1924 года — письме председателя Исполкома Коминтерна Зиновьева английским коммунистам, оказавшемся фальшивкой, — и сравнивает его с "делом Скрипалей".
О жизни
Том Болл бросает беглый взгляд на то, как протекает жизнь у жён богатых русских в UK. Выясняя главную причину, по которой те предпочитают вить свои гнёзда в Британии. Перевод Ирины Вишневской.
«Довлатов»: между цензурой и колбасой
Алексей Колобродов о спорах вокруг нашумевшего фильма Германа-младшего. О нём самом. О его жанровом направлении, неудачах и удачах. О стилистико-эстетических противоречиях собственно с прототипом.