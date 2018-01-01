Шестая (последняя) часть заметок Глеба Давыдова о самоисследовании. Еще один блокнот инсайтов, который, вероятно, может быть полезен тем, кто ищет свет и истину и практикует самоисследование, медитацию и другие духовные практики. «Ты должен умереть для этого повседневного «я» в этой медитации. Не вернуться из нее».
Дни силы: 6 мая, Георгий Победоносец. Неизвестный Солдат и По-беда
6 мая — день памяти Георгия Победоносца, а 9 мая — День Победы. Удивительно, что эти две даты, заключающие в себе идею победы, сошлись так близко. Близость дат весьма символична и заставляет задуматься. Текст Олега Давыдова.
Психоанализ, кусающий собственный хвост
6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд. Поначалу он был крайне неудобен — и научному сообществу, и широким массам. Невыгоден. О Фрейде — Глеб Давыдов.
Заметки на полях самоисследования. Окончание
Шестая (последняя) часть заметок Глеба Давыдова о самоисследовании. Еще один блокнот инсайтов, который, вероятно, может быть полезен тем, кто ищет свет и истину, и практикует самоисследование, медитацию и другие подходы.
Карл Маркс: жизнь взаймы
200 лет назад, 5 мая 1818 года родился автор «Капитала». Он писал о деньгах, которых у него не было, и о пролетариате, которого в глаза не видел. Его идеи были сколь грандиозны, столь и провальны. Текст Виктории Шохиной.
Карл Маркс: сквозь огонь иди со мной
200 лет назад, 5 мая 1818 года родился Карл Маркс. Анализируя юношеские стихи будущего философа, Дмитрий Степанов доказывает, что в основу марксизма легло не что иное, как бессознательные переживания самого Карла Маркса.