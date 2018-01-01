Андрей Пустогаров о взаимосвязи популярнейшего фильма Гайдая с древними суфийскими притчами и сказкой о Коньке-Горбунке. Где недостижимое волшебство западной жизни плавно перетекает в скорое коммунистическое будущее — с оптимизмом хрущёвских лозунгов из «золотых» шестидесятых: «Догнать и перегнать Америку!» К 50-летию любимого кино.
Бриллиантовая рука, или Смерть буддиста Горбункова
К 50-летию любимого кино — вновь об истории двух простаков: Горбункова и Козодоева. О явной взаимосвязи популярнейшего фильма Гайдая с древними суфийскими притчами и сказкой о Коньке-Горбунке — Андрей Пустогаров.
20 грамм спирта в полупинте кипятка, или История одесского каторжника
К празднованию Дня полярника (21 мая) Игорь Фунт рассказывает об одном случае, произошедшем в невероятной якутской глуши XIX века. Где вдруг разыгрывается драматичный акт американо-российских отношений.
Ананта. Растворение ищущего
Ананта — духовный учитель, реализованный ученик Муджи. Глеб Давыдов более месяца провел в Бангалоре в присутствии этого мастера и взял у него подробное интервью. "Если ты верил в то, что ты кот, эта идея должна исчезнуть".
Формула власти, или Незаписанная беседа
Почему Путин пошёл к Солженицыну сразу же после вступления в должность? Их волновал тогда (Путина волнует и сейчас, только идти уже ни к кому не надо) вопрос о конкретной исторической ответственности политических деятелей.
Заметки на полях самоисследования. Окончание
Шестая (последняя) часть заметок Глеба Давыдова о самоисследовании. Еще один блокнот инсайтов, который, вероятно, может быть полезен тем, кто ищет свет и истину, и практикует самоисследование, медитацию и другие подходы.