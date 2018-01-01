Что случится, если мужественный, добрый и честный человек согласится с тем, что он мужественен, добр и честен? Роман Шорин полагает, что это не вопрос гордыни и скромности, а — вопрос философии. Контуры своей эзотерической позиции автор пытается обозначить, обратившись к теме выдающихся человеческих атрибутивов. И уместности их оценки в качестве таковых.
Александр Головков: Илья Муромец и другие
28 мая — День пограничника. В этот день предлагаем перечитать блог-книгу Александра Головкова "Илья Муромец и другие". Ведь именно Илья Муромец считается святым покровителем пограничных войск святой Руси.
Максимилиан Волошин: цена поэзии
28 мая 1877 года день рождения поэта, которого высоко ставили и белые, и красные. О Волошине, его стихах, их восприятии современниками и его судьбе рассказывает Виктория Шохина.
Владислав Ходасевич. Ко дню рождения
16 (28) мая 1886 года родился поэт Владислав Ходасевич. На "Переменах" — фрагмент книги Валерия Шубинского «Владислав Ходасевич: чающий и говорящий». Издательство "Вита Нова".
Объём и плоскость
Что случится, если мужественный, добрый и честный человек согласится с тем, что он мужественен, добр и честен? Роман Шорин полагает, что это не вопрос гордыни и скромности, а — вопрос философии.
Двуликий Янус прессы
Игорь Козырев и Владимир Езерский о кризисе в современных СМИ. Также об изменении и восстановлении коллективного воззрения на мир и себя — как способе формирования и реализации этих воззрений в журналистике.
Объём и плоскость
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