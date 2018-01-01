Андрей Рудалёв о непонятом покамест рецензентами явлении — творчестве Гузель Яхиной. Также о сопутствующем ей артиллерийском пиаре. Аккуратно и непредвзято качая автора то в сторону «женской» — то в сторону «филологической» прозы. Где, в общем-то, критику можно эмпатически покуражиться. Никого не обидев и не столкнув со столбовой литературной тропы.
Аллен Гинзберг: ангел нагой и обдолбанный
3 июня 1926 года родился Аллен Гинзберг. В юные годы он называл себя «мистическим вьющимся растением». Потом решил, что он «пидор-индивидуалист» и «космический анархист». Текст Виктории Шохиной.
Случай Яхиной, или Легенда об успешном дебютанте
Андрей Рудалёв о непонятом покамест критикой явлении — творчестве Гузель Яхиной. Также о сопутствующем ей артиллерийском пиаре. Непредвзято качая автора то в сторону «женской», то в сторону «филологической» прозы.
Обыденность фантастического сюжета
Александр Горбатов считает, что отечественная литература содержит массу интересных воспоминаний о пережитой эпохе. Например, предельно честная книга русского советского писателя Веры Пановой «Моё и только моё».
Сергей Чудаков. Поэт, маргинал, сутенер
Виктория Шохина — ко дню рождения неизвестного, одновременно известного каждому неофициальному самиздатовцу в андеграундных Москве и Питере, — поэта, критика, сутенёра и психбольного Сергея Чудакова.
Объём и плоскость
Что случится, если мужественный, добрый и честный человек согласится с тем, что он мужественен, добр и честен? Роман Шорин полагает, что это не вопрос гордыни и скромности, а — вопрос философии.