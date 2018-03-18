Представляем философское эссе Владимира Зулкарнеева о вневременном искривлении парадоксов сущего. Повествование пронизано математикой, так как автор предлагает некую универсальную формулу «небытия», «бытия» и собственно их Создателей — именно что во множественном числе.
Русь, молящаяся в пламени! От Москвы до Котельнича
15 июня — день ВДПО. Игорь Фунт очерчивает многовековую ретроспективу больших пожаров на Руси. И непрестанную, часто проигрышную, историю борьбы с огненной стихией. От беспощадной Орды — к новациям Петра I...
Великое Ничто и Великое Всё
Представляем философское эссе Владимира Зулкарнеева о вневременном искривлении парадоксов сущего. Повествование пронизано математикой и формулами.
Будущее, которое произрастает в нас
Для тех, кто погружен в научную жизнь, сегодня в общих чертах ясно, каким будет новый мир, утверждает Олег Доброчеев. И делится этим видением с нами.
Обыденность фантастического сюжета
Александр Горбатов считает, что отечественная литература содержит массу интересных воспоминаний о пережитой эпохе. Например, предельно честная книга русского советского писателя Веры Пановой «Моё и только моё».
Сергей Чудаков. Поэт, маргинал, сутенер
Виктория Шохина — ко дню рождения неизвестного, одновременно известного каждому неофициальному самиздатовцу в андеграундных Москве и Питере, — поэта, критика, сутенёра и психбольного Сергея Чудакова.