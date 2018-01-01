Игорь Фунт рассказывает о «винном» постбрежневском Питере 80-х. Где достать алкоголь было проблемой. И где единственным достижением была твоя молодость. Которую по любому должна в полной мере использовать Советская армия. Иногда не без потерь. Ну, и о Чиже конечно — символе 90-х. Популярном певце о той, что «ушла рано утром».
Hey Jude
Игорь Фунт рассказывает о «винном» постбрежневском Питере 80-х. Где достать алкоголь было проблемой. И где единственным достижением была твоя молодость. Которую по любому должна использовать... Советская армия.
Беспризорники Серебряного века
Галина Щербова — о причинах привязанности Есенина к Ивану Приблудному. Об их связке «учитель-ученик», где кроме жажды приблизиться к светилу всегда присутствует потребность мэтра в ученике.
Дары Востока
Юрий Нечипоренко увлечённо-экспрессивно рассказывает о своей недавней поездке во Владивосток на Первый Тихоокеанский литературный фестиваль. О фантастических красотах и высотах человеческого духа приморцев.
Великое Ничто и Великое Всё
Представляем философское эссе Владимира Зулкарнеева о вневременном искривлении парадоксов сущего. Повествование пронизано математикой и формулами.
Будущее, которое произрастает в нас
Для тех, кто погружен в научную жизнь, сегодня в общих чертах ясно, каким будет новый мир, утверждает Олег Доброчеев. И делится этим видением с нами.
Hey Jude
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