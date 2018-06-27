Представляем полную версию легендарной книги Олега Доброчеева «Пятая Россия», написанной и впервые изданной в 2005 году. В этой книге предсказаны и истолкованы многие процессы, которые произошли с Россией в последующие годы и происходят до сих пор. Политические, экономические, социальные. Теперь книгу можно скачать бесплатно целиком в виде файла pdf.
Пятая Россия
Представляем полную версию книги Олега Доброчеева "Пятая Россия", впервые изданной в 2005 году. В книге предсказаны-истолкованы многие процессы, которые произошли с Россией в последующие годы и происходят до сих пор.
Джордж Оруэлл: путём Будды
115 лет назад, 25 июня 1903 года родился Джордж Оруэлл, автор романа "1984". "Такие люди идут путём Будды". О книгах, жизни и взглядах Оруэлла рассказывает Виктория Шохина.
Мужской род, единственное число…
25 июня — 9-й день со дня ухода великого дирижёра Геннадия Николаевича Рождественского. Наташа Оуэн cравнивает работу дирижера с искусством переводчика.
Пока «Титаник» плывёт…
Представляем статью Виктории Шохиной из журнала «Синтаксис»-1995. Издаваемого в Париже Марией Розановой и Андреем Синявским. Текст посвящён Станиславу Говорухину (1936—2018) и его книге о криминальной революции.
Hey Jude
Игорь Фунт рассказывает о «винном» постбрежневском Питере 80-х. Где достать алкоголь было проблемой. И где единственным достижением была твоя молодость. Которую по любому должна использовать... Советская армия.
Пятая Россия
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