7 сентября 1870 года родился Александр Куприн. А 80 лет назад, 25 августа 1938 года он умер. К этим датам представляем бытописание всего лишь одного дня писателя — день его именин. Вместивший в себя множество встреч, шуток, юмора, воспоминаний и, главное, — бесконечно дорогих и любимых им гостей-приятелей. Без которых Куприн не мыслил своей жизни. Даже вопреки семейному укладу.
Указатели Истины: Нисаргадатта Махарадж
Сегодня мы чтим великого мудреца Нисаргадатту Махараджа, 8 сентября день его махасамадхи. Его Указатели на Истину и присутствие и сейчас оказывают огромное влияние на жизнь даже тех, кто никогда не слышал о нем.
Дни силы. Сретение Владимирской. Геополитика
В конце лета 1395 года Тамерлан взял Елец. Василию I нечего противопоставить. Митрополит Киприан предлагает привезти в Москву из Владимира чудотворную икону Богородицы. 8 сентября ее приносят. Тамерлан отступает…
Бойцовский клуб Эдуарда Асадова
95 лет назад, 7 сентября 1923 года родился Эдуард Асадов. Глеб Давыдов вспоминает о неожиданной с ним встрече, которая произошла на излете правления Бориса Ельцина. В атмосфере новорусских развлекательных шабашей в казино.
Один день из жизни Куприна
7 сентября 1870 года родился Александр Куприн. А 80 лет назад, 25 августа 1938 года он умер. К этим датам Игорь Фунт представляет бытописание всего лишь одного дня писателя — день его именин.
Строительный материал — жизнь
165 лет назад, 28 августа 1853 года родился Владимир Шухов. Русский советский инженер, архитектор, изобретатель, учёный. Автор проектов и технический руководитель строительства первых российских нефтепроводов.