165 лет назад, 28 августа 1853 года родился Владимир Шухов. Русский советский инженер, архитектор, изобретатель, учёный. Автор проектов и технический руководитель строительства первых нефтепроводов. Шухов — это нынешний комфорт и благополучие: отопление, водоснабжение, освещение. В инженерной науке — разработчик уникальнейших металлоконструкций.
Строительный материал — жизнь
165 лет назад, 28 августа 1853 года родился Владимир Шухов. Русский советский инженер, архитектор, изобретатель, учёный. Автор проектов и технический руководитель строительства первых российских нефтепроводов.
По прозвищу «Баронесса»
В его присутствии многим делалось не по себе, когда он появлялся, тягуче произнося слова… Игорь Фунт об избранном обладателе болезненного визионерства Георгии Иванове. (Умер 60 лет назад, 26 августа 1958 г.)
Обреченность на войну
Андрей Рудалёв о тенденциях, окружающих русскую литературу вообще и творчество Дмитрия Быкова в частности. На примере его романа «Июнь». О котором много уже написано, но собственно «эффект бабочки» затронут впервые.
Утро на велосипеде
Софья Маленьких продолжает свои необычные зарисовки о суетливом бытии небольшой 4-миллионной провинции Поднебесной. И об умении китайцев противостоять неблагоприятным жизненным обстоятельствам.
Герой и вокруг
Виктория Шохина разбирает новую книгу Алексея Колобродова «Вежливый герой. Очерки культурного ландшафта времен Владимира Путина». Попытка оценить актуальную политику через образы и сюжеты литературы и других искусств.