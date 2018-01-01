Представляем рецензию Николаса Шекспира на книгу Андреа ди Робиланта «Осень в Венеции: Эрнест Хемингуэй и его последняя муза». С неоднозначным мнением насчёт «Золотой осени» мастера — последнего периода жизни и творчества. О его увлечениях и… поражениях. Без чего не было бы писателя, которого мы так хорошо знаем. И любим. Перевод — Ирины Вишневской.
Сергей Есенин. Русский архетип
3 октября 1895 года родился Сергей Есенин. В Советском Союзе он был чуть ли не единственным источником, к которому припадала вся наша огромная, нервная, склонная к депрессиям и истерикам народная душа.
Нефть поэта. Фильтры забитые и люди заезжие
21 сентября (3 октября) 1895 года родился Сергей Есенин. Алексей Колобродов о природе национального гения. Есенинские скандалы и антисемитизм. Правда и мифы.
Viva la muerte!
С 14 сентября по 20 октября длилась наполеоновская оккупация столицы. Представляем эссе Игоря Фунта, приуроченное к победе в Отечественной войне 1812 г. О пожаре в Москве, бегстве французов и неубиваемости русского мужика.
Один день из жизни Куприна
7 сентября 1870 года родился Александр Куприн. А 80 лет назад, 25 августа 1938 года он умер. К этим датам Игорь Фунт представляет обрисовку всего лишь одного дня писателя — день его именин.
Строительный материал — жизнь
165 лет назад, 28 августа 1853 года родился Владимир Шухов. Русский советский инженер, архитектор, изобретатель, учёный. Автор проектов и технический руководитель строительства первых российских нефтепроводов.
Обреченность на войну
Андрей Рудалёв о тенденциях, окружающих русскую литературу вообще и творчество Дмитрия Быкова в частности. На примере его романа «Июнь». О котором много уже написано, но собственно «эффект бабочки» затронут впервые.
Старик и Сирена
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