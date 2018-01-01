Андрей Бычков взялся за невыполнимое — поставил ребром вопрос об авангарде! В наши-то времена, — где, казалось бы, симулякры только множатся, забыв классическую натуру. Мало того, автор ещё проходится (в шутливой форме) по столбовой литературной дороге искусствоведческого бытия. Превратив свой текст из творческого нарратива — в сущее обвинение последнего.
Он пел о евреях, о Сталине
100 лет назад, 19 октября 1918 года родился Александр Галич. Виктория Шохина о нём как о креатуре своеобразного мифа московского писательского «гетто» у метро «Аэропорт», — выразившего коллективное бессознательное этого гетто.
Джон Ле Карре: писатель, учитель, солдат, шпион
19 октября 1931 года родился шпион и писатель Джон Ле Карре. Главный предмет изображения Ле Карре — мир разведки. «Художники — всегда шпионы и обманщики. Я не составляю исключения». Текст Анны Александровской.
Пьянящая сила бреда, или Памяти сюрреализма (1924-1969)
В октябре 1924 года в Париже увидел свет первый «Манифест сюрреализма». А в октябре 1969-го манифест в «Монде» объявил о конце движения сюрреализма. Виктория Шохина о сюрреализме, его корнях и персонажах.
Партизанские отряды занимали города…
Иван Леонов, внук Андрея Леонова, замученного свидетеля страшных Николаевских событий, рассказывает о том, как партизанские отряды под командованием Якова Тряпицына с ужасной кровью занимали города Дальнего востока.
Светозарная тьма авангарда
Андрей Бычков взялся за невыполнимое — поставил ребром вопрос вопросов об авангарде! В наши-то времена, — где, казалось бы, копии-симулякры только множатся, забыв классические примеры подражания напрочь.