Ко дню рождения Андрея Белого — рассказ «Йог». Речь в котором идёт о революции, её непосредственной связи с тонким миром. Написан в 1918 году после возвращения автора из Швейцарии. Где он учился у немецкого мистика-антропософа Штейнера. Проза Белого отнюдь не проста. Но музыкальна уже благодаря одной своей электрической ритмизованности. Наполнена энергией действительных символов.
Ко дню рождения Олега Давыдова
27 октября 1952 года родился Олег Давыдов - один из основателей "Перемен". На "Переменах" опубликованы все его важнейшие тексты, из которых сегодня хочется отметить: книгу эссе "Демон сочинительства", роман "Кукушкины детки" и эссе "Стило Жар-Птицы".
Почва и судьба. Священная болезнь Глеба Успенского
175 лет назад, 13 (25) октября 1843 года родился писатель Глеб Успенский. Живи он не в век самодовольного торжества позитивизма, а в более одухотворенные времена, на него бы смотрели как на пророка и тайновидца. А так сочли сумасшедшим.
Рассказ Андрея Белого «ЙОГ»
Ко дню рождения Андрея Белого представляем рассказ «Йог», речь в котором идёт о революции, её непосредственной связи с тонкими мирами. Написан в 1918 г. после возвращения автора из Швейцарии. Где он учился у немецкого мистика, создателя антропософии Штейнера.
О тех, кто читал Пастернака
Октябрь месяц — пастернаковский. 23 октября 1958 он стал нобелевским лауреатом. 27 числа его единогласно исключат из Союза писателей СССР. 31 октября — на общем собрании писателей Москвы решение было одобрено. И началась травля...