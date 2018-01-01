Ко дню рождения Олега Давыдова

Раздел: КОЛОНКИ


27 октября 1952 года в г. Богородицк Тульской области родился Олег Давыдов. Один из основателей «Перемен», писатель, публицист и путешественник. На «Переменах» опубликованы все его важнейшие тексты, из которых сегодня хочется отметить следующие: книга эссе «Демон сочинительства», роман «Кукушкины детки» и эссе об авторе «Конька-Горбунка» Петре Ершове «Стило Жар-Птицы».

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