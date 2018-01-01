27 октября 1952 года в г. Богородицк Тульской области родился Олег Давыдов. Один из основателей «Перемен», писатель, публицист и путешественник. На «Переменах» опубликованы все его важнейшие тексты, из которых сегодня хочется отметить следующие: книга эссе «Демон сочинительства», роман «Кукушкины детки» и эссе об авторе «Конька-Горбунка» Петре Ершове «Стило Жар-Птицы».
Ко дню рождения Олега Давыдова
27 октября 1952 года родился Олег Давыдов - один из основателей "Перемен". На "Переменах" опубликованы все его важнейшие тексты, из которых сегодня хочется отметить: книгу эссе "Демон сочинительства", роман "Кукушкины детки" и эссе "Стило Жар-Птицы".
Почва и судьба. Священная болезнь Глеба Успенского
175 лет назад, 13 (25) октября 1843 года родился писатель Глеб Успенский. Живи он не в век самодовольного торжества позитивизма, а в более одухотворенные времена, на него бы смотрели как на пророка и тайновидца. А так сочли сумасшедшим.
Рассказ Андрея Белого «ЙОГ»
Ко дню рождения Андрея Белого представляем рассказ «Йог», речь в котором идёт о революции, её непосредственной связи с тонкими мирами. Написан в 1918 г. после возвращения автора из Швейцарии. Где он учился у немецкого мистика, создателя антропософии Штейнера.
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Октябрь месяц — пастернаковский. 23 октября 1958 он стал нобелевским лауреатом. 27 числа его единогласно исключат из Союза писателей СССР. 31 октября — на общем собрании писателей Москвы решение было одобрено. И началась травля...