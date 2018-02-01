В 1901-1902 гг., когда Рамана Махарши жил в пещере на горе Аруначале, он впервые изложил метод самоисследования, написав на песке ответы на вопросы одного из своих почитателей. В дальнейшем этот текст получил название «Кто Я?» и стал краеугольным камнем его учения. Представляем перевод этого текста, выполненный с тамильского на английский учеником Раманы Саду Омом и прокомментированный им.
Рамана Махарши: Кто Я?
В 1901-1902 гг., когда Рамана Махарши жил в пещере на горе Аруначале, он впервые изложил метод самоисследования, написав на песке ответы на вопросы одного из своих почитателей. Вот эти ответы.
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