В февральские, октябрьские революционные дни русская интеллигенция немало растерялась. Да, она умела создавать высокие духовные ценности, но была за редкими исключениями беспомощна в деле создания государственности. Александр Горбатов о митинговых, откровенно бандитских беспорядках 1917 года сквозь призму видения непосредственного свидетеля событий — репортёра-газетчика Паустовского.
Слушая музыку революции
К годовщине Великой Октябрьской социалистической революции Виктория Шохина подготовила статью о том, как поэты Серебряного века ждали, предчувствовали, пророчили и кликали революцию.
«Насмешка неба над землей». Кощуна вторая
Один из примеров активизации древнего мифа — поэма Пушкина «Медный всадник», где активизирующим поводом стало знаменитое петербургское наводнение 7 ноября 1824 года. Текст Олега Давыдова.
Нам снова близок тот надлом
Александр Горбатов о митинговых, откровенно бандитских революционных беспорядках 1917 года сквозь призму видения непосредственного свидетеля событий — молодого репортёра-газетчика Константина Паустовского.
Рамана Махарши: Кто Я?
В 1901—1902 гг., когда Рамана Махарши жил в пещере на горе Аруначале, он впервые изложил метод самоисследования, написав на песке ответы на вопросы одного из своих почитателей. Вот эти ответы.
Рассказ Андрея Белого «ЙОГ»
Ко дню рождения Андрея Белого представляем рассказ «Йог», речь в котором идёт о революции, её непосредственной связи с тонкими мирами. Написан в 1918 г. после возвращения автора из Швейцарии. Где он учился у немецкого мистика, создателя антропософии Штайнера.