Вдохновившись шаманизмом третьего сезона Twin Peaks, Дмитрий Степанов решил произвести экскурс в идею, лежащую в его основе. Герой, одолевший смерть, человек, спустившийся в преисподнюю и вернувшийся в мир людей. Архаические мифы, Ницше, Дойл и Сэлинджер. Лермонтов, Достоевский, Шуберт, Кафка, Булгаков. И многое другое. Это исследование мы публикуем теперь по частям. В виде сериала.
«Один день Ивана Денисовича»: политика и эстетика
В ноябре 1962 года вышел «Новый мир» с повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Виктория Шохина — об истории публикации повести, о некоторых особенностях солженицынского взгляда на соцреализм, лагеря и искусство.
Достоевский — пророк или безумец?
11 ноября 1821 года родился Фёдор Михайлович Достоевский. Он был невзрачен и угрюм. При жизни его называли: «больной», «сумасшедший», «злобный», «одичавшая собака». Дмитрий Степанов о Достоевском.
Охота и неволя. Книга, в которой Тургенев создал народ
Олег Давыдов к 200-летию со дня рождения Тургенева. (9 ноября 1818 г.) Из книги "Демон сочинительства". Эссе о "Записках охотника", разрабатывающее тезис "народ как божество".
Дни силы: 10 ноября, Толстой. Бегство. Что гонит нас вперёд
В ночь 9 на 10 ноября Лев Николаевич Толстой покинул свой дом в Ясной Поляне. Это было осуществление его давней мечты о свободе. И его последний путь. 20 ноября Толстой ушел окончательно.
Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks»
Вдохновившись шаманизмом третьего сезона Twin Peaks, Дмитрий Степанов решил произвести экскурс в идею, лежащую в его основе. Герой, одолевший смерть, человек, спустившийся в преисподнюю и вернувшийся в мир людей. Архаические мифы в мировом искусстве.