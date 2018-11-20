7 [20] ноября 1910 года на 83 году жизни умер Лев Николаевич Толстой. Глеб Давыдов рассказывает о спонтанном открытии Толстым в 1909 году практики самоисследования, которую примерно в те же годы дал миру Рамана Махарши. Но был ли Толстой просветленным (как сейчас многие его называют) или так и не достиг окончательной самореализации? На это могут пролить свет его дневники.
Дни силы: 21 ноября, архистратиг Михаил. Гений евреев
Архангел Михаил — великий полководец, архистратиг, победитель Сатаны. Он князь великий, стоящий за сынов еврейского народа. Его называют хранителем магических слов, которыми сотворены небо и земля.
Долгая дорога внутрь. Лев Толстой и Рамана Махарши
7 [20] ноября 1910 года на 83 году жизни умер Лев Николаевич Толстой. Глеб Давыдов рассказывает о спонтанном открытии Толстым в 1909 году практики самоисследования. Был ли Толстой просветленным или так и не достиг окончательной самореализации?
Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks»
Вдохновившись шаманизмом третьего сезона Twin Peaks, Дмитрий Степанов решил произвести экскурс в идею, лежащую в его основе. Герой, одолевший смерть, человек, спустившийся в преисподнюю и вернувшийся в мир людей. Архаические мифы в мировом искусстве.
Тридцать сребреников
В России в качестве аналога монетам Иуды было использовано славянское слово «сребреник» или «серебреник». Галина Щербова о том, почему возникла недобрая связь между теми «предательскими» деньгами и первой на Руси серебряной монетой.
Рамана Махарши: Кто Я?
В 1901—1902 гг., когда Рамана Махарши жил в пещере на горе Аруначале, он впервые изложил метод самоисследования, написав на песке ответы на вопросы одного из своих почитателей. Вот эти ответы.