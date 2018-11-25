Какие социальные напряжения заставляли звучать «изнеженную лиру» Пушкина? Отголоски Великой Французской революции? Или крестьянский вопрос? Или это одно и то же? Пытаясь ответить на этот вопрос, Андрей Пустогаров внимательно вглядывается в пушкинскую эпоху и в тексты Александра Сергеевича. Так рождается исследование, которое мы сейчас публикуем — постепенно, в виде сериала.
Клод Леви-Стросс: Игра в бисер
110 лет назад, 28 ноября 1908 года родился Клод Леви-Стросс, французский философ и антрополог, один из самых виртуозных игроков в бисер XX века, увлекший своей Игрой целые поколения интеллектуалов Запада и Востока.
Долгая дорога внутрь. Лев Толстой и Рамана Махарши
7 [20] ноября 1910 года на 83 году жизни умер Лев Николаевич Толстой. Глеб Давыдов рассказывает о спонтанном открытии Толстым в 1909 году практики самоисследования. Был ли Толстой просветленным или так и не достиг окончательной самореализации?
Тридцать сребреников
В России в качестве аналога монетам Иуды было использовано славянское слово «сребреник» или «серебреник». Галина Щербова о том, почему возникла недобрая связь между теми «предательскими» деньгами и первой на Руси серебряной монетой.
Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks»
Вдохновившись шаманизмом третьего сезона Twin Peaks, Дмитрий Степанов решил произвести экскурс в идею, лежащую в его основе. Герой, одолевший смерть, человек, спустившийся в преисподнюю и вернувшийся в мир людей. Архаические мифы в мировом искусстве.
Пушкин и гвардия
Раздел: БЛОГ ПЕРЕМЕН