Ирина Вишневская представляет две разнохарактерные рецензии на недавно изданный английский перевод книги Гуннара Декера «Путник и его Тень»: Gunnar Decker, «The Wanderer and His Shadow» — новая биография новеллиста Германа Гессе. Обозреватели популярных изданий с обеих сторон океана вспоминают непосредственного свидетеля и описателя того катастрофического времени.
Дни силы: 13 декабря, Андрей Первозванный. Философия потока
Мифология Андрея Первозванного, память которого церковь отмечает 13 декабря, связана с водой и дорогами. Серьёзные люди этой ночью ходили к реке слушать воду. Эта архетипика действует и сейчас.
Искусство быть «Валерием Брюсовым»
145 лет назад, 13 декабря 1873 года родился лидер русского символизма Валерий Брюсов. На Переменах опубликована глава из книги Василия Молодякова, по сути являющейся первой развернутой биографией поэта.
Игра в Гессе
Ирина Вишневская представляет две разнохарактерные рецензии на недавно изданный английский перевод книги Гуннара Декера «Путник и его Тень»: Gunnar Decker, «The Wanderer and His Shadow» — новая биография Германа Гессе.
Демон Солженицына
100 лет назад, 11 декабря 1918 года родился Александр Солженицын. О его великом разрушительном даре и узловых моментах биографии — текст Олега Давыдова «Демон Солженицына. Житейские узлы, выпирающие из ткани жития...»
Олег Давыдов: Квадратура «Круга»
Что же на самом деле сказал своим романом «В круге первом» Александр Солженицын. И какая программа в этом «тексте» заложена. Разбор Олега Давыдова называется «КВАДРАТУРА «КРУГА», или Что же, собственно, сказано в романе Солженицына».
Игра в Гессе
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