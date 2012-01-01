Все блог-книги:

Суламиф Мендельсон. Побег





«Побег» это не совсем текст, а отдельный мир, внутри которого – еще множество миров. При этом герметичный на первый взгляд мир «Побега» связан с миром объективной реальности множеством невидимых проводов, по которым данные постоянно передаются в обоих направлениях, сообщая роману особого рода подвижность, живость и действенность. Суламиф Мендельсон покинул СССР в 1986 году, когда убедился, что один из героев его видений, воплощенных в романе «Побег», как две капли воды похож на Горбачева. Сейчас автор живет на Гавайях, практикует вуду. Критики назвали его русским Марселем Прустом. Действие происходит в Москве конца 70-х — начала 80-х годов. Начало романа — ЗДЕСЬ.

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Олег Стукалов. Блюз бродячего пса.

Олег Стукалов-Погодин известен в первую очередь как автор пьесы «Карточный домик», в которой дебютировал Андрей Миронов и которая шла по всей стране, а также как сценарист популярных советских фильмов «Хождения по мукам» и «Николо Паганини». Писал под псевдонимом «Олег Стукалов», чтобы отстраниться от отца, который использовал псевдоним «Николай Погодин». «Блюз» был начат в конце 70-х. Жанр автор определил как «сочинение», имея в виду музыкальное произведение, джазовую импровизацию, по законам которой текст и построен. Это роман-документ, легко и по-джазовому зафиксировавший уход целого поколения подлинной советской культуры в небытие. Уход легкий и естественный, как дождливая осень… Начать чтение.

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Олег Давыдов. Кукушкины детки

Олег Давыдов известен в первую очередь как эссеист, анализирующий в своих статьях основополагающие тексты великой русской литературы и тексты современных авторов (см. книгу «Демон сочинительства»), а также как автор проекта МЕСТА СИЛЫ. Роман «Кукушкины детки. Семейная хроника» был написан им в 1988 году, а в середине 90-х был сдан в набор в одном из российских издательств, но по финансовым причинам, одолевшим издательство, так тогда и не вышел в свет. Поскольку автор был связан с этим издательством договором, по которому не имел права в течение пяти лет нигде публиковать данный текст, о романе было как бы забыто. В романе «Кукушкины детки» самая суть перестроечных 80-х отразилась как в зеркале. Начало Кукушкиных Деток вы найдете по этой ссылке.

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Андрей Коровин. Ветер в оранжерее

«Речь в книге идет о нелегких алкогольных буднях жителей общежития Литературного института 80-х годов, о молодых литераторах (писателях, поэтах и тех, кто таковыми себя хочет считать). Дикий угар, перманентная водка, метафизическое похмелье, беспробудные поиски творческих озарений, а также муз, способных вызвать эти озарения, жизнь на грани и за гранью. Это внешняя, событийная сторона текста». (Из предисловия Глеба Давыдова к роману Андрея Коровина, полностью представление романа можно прочитать тут.)

Роман «Ветер в оранжерее» был впервые опубликован в 1999 г. в журнале «Волга», номинировался на премию «Русский Буккер», был включен в список самой заметной прозы 1990-х, составленный «Независимой газетой».

Начало романа ВЕТЕР В ОРАНЖЕРЕЕ — ЗДЕСЬ.

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Олег Давыдов. Гений карьеры. Схемы, которые привели Горбачева к власти





Книга Олега Давыдова «Гений карьеры. Схемы, которые привели Горбачева к власти» это психоаналитическое исследование судьбы и карьеры бывшего генсека и президента. Олег Давыдов, опираясь на узловые моменты биографии Горбачева, вскрывает структуру его личности, попутно показывая, каким образом те или иные особенности этой личности повлияли на ход истории нашей страны.

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Валерия Нарбикова. Роман Сквозь

«Это мой первый роман, написанный в 20 лет в 80-м году. Я хотела бы, чтобы этот роман читатель проглотил, как в детстве, когда именно так читают книжки – залпом, потому что это – с к в о з ь. Там есть все сразу – и про Москву, которую я обожаю, где памятники ходят, и про Париж, в котором я еще не была, когда писала этот роман; а оказалось, когда оказалась в Париже, что все это правда – и про моих любовников, и королей, и герцогов, и памятники там тоже ходят, как в Москве, потому что это – с к в о з ь». Если говорить о плоти романа, то, как считает сам автор – это акварельная техника, это написано прозрачными мазками – это просвечивает, это – с к в о з ь. О романе «Сквозь» в проекте Неудобная литература — ЗДЕСЬ. НАЧАЛО РОМАНА — ЗДЕСЬ.

Также в этой блог-книге опубликован фрагмент романа Валерии Нарбиковой «…и путешествие». Начало — ЗДЕСЬ.

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Олег Давыдов. Дни силы. Годовой круг

Всякий календарь – условность, основанная на безусловном факте: возвращение движущихся светил на определенные места в небе соответствует повторениям сезонов на земле. Годовой круг – естественный цикл движения времени, но одновременно – поток сюжетов. Коловорот дней представляет собой сюжет вечного возвращения, но и в любой его точке скрыты сюжеты, которые повторяются в каждом новом годовом цикле. Из каждого дня выпархивает своя индивидуальная история. Это может быть история человека, родившегося или умершего в этот день, история какого-то события или миф, осмысляющий именно этот момент времени. Читаем.

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Аркадий Колыбалов. Ветер планеты

В 1997 путешественник Георгий Карпенко организовал кругосветное плавание на парусной яхте – «Ветер планеты». Маршрут начинался в Петербурге, потом — Лиссабон, потом — вдоль латинской Америки, до Антарктиды. Яхта должна была обогнуть Антарктиду, а далее – плыть выше, к Новой Зеландии, в Австралию, через острова – в Японию. Фотограф Аркадий Колыбалов во время плавания вел дневник и фиксировал все, что происходило с командой. Из этого дневника составлена блог-книга «Ветер Планеты».

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Александр Головков. Отец русских городов





Исследование Александра Головкова «ОТЕЦ РУССКИХ ГОРОДОВ» — ранняя история Новгорода, до его союза с Киевом, которая весьма скудно и недостоверно отображена в летописях и прочих письменных источниках соответствующего времени. Подробнее о книге — тут. Эта книга — продолжение трилогии исторических книг автора «Первые Рюриковичи», «Илья Муромец и другие» и «Калинов мост». В контексте этих трех работ книгу «Отец русских городов» можно рассматривать как четвертую часть тетралогии. Начало книги — ЗДЕСЬ.

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Денис Мюллер. Где-то в России





Дилогия Дениса Мюллера «Где-то в России» посвящена переломным моментам политической и социальной жизни России конца ХХ века. Действие первого романа «Обыкновенная история необыкновенного времени» разворачивается в 1989 – 1990 годах в одном из маленьких городков, каких Советская власть много создала в разных частях СССР вокруг закрытых научно-исследовательских институтов. Период Перестройки и Гласности. Жизнь людей стремительно меняется. Происходят выборы в Верховный Совет РСФСР. Сотрудники института участвуют в них, выдвигают кандидата из своей среды. В романе показано, что представляла собой в то время предвыборная борьба, первые попытки политтехнологий.

Вторая часть дилогии — роман «В дни президента Ельцина. Зарисовки по памяти о некоторых событиях недавнего прошлого». В этом романе рассказано о политических перипетиях 1995-1996 гг. Действие разворачивается отчасти в Москве, отчасти в провинции (в Энской области, вымышленной автором). То уникальное время оставило неизгладимый след в истории нашей страны, а также множество ран в душах тех, кто пережил его. Автор и сам участвовал в тех событиях, так что текст написан почти что с натуры. «Где-то в России», пожалуй, первая попытка художественного осмысления того, как начиналась Россия, которую мы приобрели в результате преобразований конца ХХ века. Начало второго романа — ЗДЕСЬ. (Начало первого романа — ЗДЕСЬ)

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Бенгт Даниелльсон. Гоген в Полинезии





Поль Гоген был одним из первых и самых прославленных стихийных дауншифтеров. Покидая Францию, чтобы искать вдохновения в экзотических колониальных странах, он был движим не только неосознанным порывом, но и банальным отсутствием денег, положения в обществе и признания своих талантов. Но в итоге в своем поиске он пошел гораздо дальше, чем сам мог ожидать. Начните чтение этой истории с предисловия автора >>.

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Леонид Нетребо. Кокон для Стены Плача

Средняя Азия, глубинная Россия, град Петра, Крайний Север, Египет, Палестина – великие территории в сложное время. В этих координатах – люди, не всегда осознающие величия и сложности, живущие свою жизнь. Но наступает момент, когда события, набрав критическую массу, развивают нечеловеческие ускорения – меняется масштаб времени, количество и качество явлений на месяцы, сутки и даже минуты. Судьбы героев – плод нравственных революций и откровенных грехов. У каждого свой “кокон” и своя “Стена плача”. Повесть Леонида Нетребо “Кокон для Стены Плача” – вещь, которую более справедливо назвать малым романом – short novel. НАЧАЛО БЛОГ-КНИГИ — ЗДЕСЬ.

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Константин Рылёв. Философия Вертикали+Горизонтали

Система Вертикали+Горизонтали – эффективный мировоззренческий инструмент. Она применима к любым нациям и произведениям искусства. Годится для анализа как себя, так и других. Для этого нужно ответить на вопрос: в каком месте координатной сетки ты находишься? И в зависимости от этого: выбрать путь по направлению к центру – к Точке Пересечения. Чудеса начинаются там, где «все сходится». Читать этот сборник эссе можно начать отсюда.

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Валерий Осинский. Роман Предатель

Роман Валерия Осинского «Предатель» это история современная и в то же время вечная. И в прямом, и в переносном смыслах. Одна сюжетная линия относится к нашему времени, другая – будто бы как у Булгакова (и это в тексте обыгрывается) – ко временам библейским. Именно это, возможно, обусловило странную историю, которая случилась с романом «Предатель», в последний момент снятом с публикации в одном из толстых журналов России. Подробнее об этом — здесь Об авторе романа — здесь. НАЧАЛО РОМАНА — ЗДЕСЬ.

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Наталья Рубанова. Роман Сперматозоиды

Главная героиня романа – Сана – вовсе не «железная леди»; духовная сила, которую она обретает ценой неимоверных усилий и, как ни парадоксально, благодаря затяжным внутренним кризисам, приводит ее в конце концов к изменению «жизненного сценария» – сценария, из которого, как ей казалось, нет выхода. Несмотря ни на крах любовных отношений, ни на полное отсутствие социальной защищенности, ни на утрату иллюзий, касающихся так называемого духовного развития, она не только не «прогибается под этот мир», но поднимается над собой и трансформирует страдание в гармонию. О романе и психоанализе в проекте «Неудобная Литература» – здесь.

Об авторе романа, Наталье Рубановой – здесь.

НАЧАЛО РОМАНА – ЗДЕСЬ.

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Павел Терешковец. Джаз на обочине

Человек рожден не для того, чтобы жить в одном городе, обустраивать свой дом, копить на новую машину, искать подходящих жену и работу и планировать каждое свое телодвижение на треть века вперед. Человек – слишком глупое существо, чтобы посвящать себя таким премудростям. А жизнь его – слишком коротка, чтобы быть спланированной. Неоконченный роман Павла Терешковца, фотографа и музыканта из Гомеля. Начать чтение.

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Kai. Осколки волшебного зеркала

Сказка о детстве, которого у нас никогда не было, но которое, возможно, еще будет, когда мы немного подрастем. Вдумчивый читатель поймет: её лучше совсем не обдумывать. То, что вы найдете в «Осколках волшебного зеркала» — не плод воображения автора, а цветок фантазии читателя. Поливайте его, начиная с любого места.

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ОСЬМИНОГ (группа авторов)

Осьминог это родственник слизня. Но освоил реактивное движение: наберет воды в голову, пустит струей и плывет. Способность к такому движению предполагает совершенно особое устройство мозга, особый туннель реальности, особое виденье мира. Не сухопутное, беспозвоночное, головоногое. Поэтому Герберт Уэллс придумал для осьминогов, вторгшихся в человеческую реальность, особые способы передвижения, охоты и питания: кровь человека пипеткой переносится в голову моллюска. Однако сам принцип работы мозгов осьминога фантаст понять не сумел. Или не захотел открыть осьминожьи секреты.

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Глеб Давыдов и mo. Radiotravel

Путешествия, жанровые фотографии, сделанные в процессе этих путешествий, и путевой дневник в форме радио-блга (подкаста). Фото-аудио-проект Глеба Давыдова и mo. Россия-Индия-Непал-Ладакх-Андаманские острова-Вьетнам-Таиланд-Китай-Россия. Оригинальный адрес этой Блог-книги — www.peremeny.ru/books/radiotravel, короткий адрес — radiotravel.ru — больше не работает.

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Василий Соловьев-Спасский. Список кораблей

“Список кораблей” – это книга, которая всегда пишется на одном из кораблей, а его часто болтает из стороны в сторону. В этом и сила и слабость книги. По идее, книга будет закончена, когда хотя бы один из кораблей пойдет ко дну. По-другому она не может быть закончена. Василий Соловьев-Спасский (сын известного шахматиста) более всего известен в России как музыкальный журналист. Он автор книги «Всадники без головы, или рок-н-ролльный бэнд» («Скифия», 2003) – одного из первых удачных опытов большой профессиональной рок-журналистики на русском языке.

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Александр Головков. Первые Рюриковичи

Текущая политика в последнее время стала нестерпимо скучной. Потому Александр Головков и взялся применять приемы современного политологического анализа к делам давно минувших дней, ко времени создания Русского государства. И обнаружил таким образом много совсем не вяжущегося с тем, что можно прочитать в большинстве исторических трудов, в школьных учебниках и популярных изданиях. Результаты своих изысканий он публикует на страницах блог-книги “Первые Рюриковичи”.

Александр Головков. Калинов Мост

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Александр Головков. Илья Муромец и другие





Илья Муромец – самый знаменитый богатырь Древней Руси, олицетворение неодолимой силы русского народа. Он – главный герой былинного эпоса. Но до сих пор неизвестно точно, кем он был. Его имя не встречается ни в одном летописном тексте, ни в одном из официальных документов того времени, когда он жил и совершал свои подвиги. В своей новой блог-книге Александр Головков, анализируя былины об Илье Муромце, реконструирует биографию реального человека – Ильи из Мурома, жившего на Руси в XI-XII вв. Начало тут.

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По версии автора «Повести временных лет», история Русского государства начинается с вокняжения Рюрика в 862 году. Однако это утверждение перевешивается сообщениями, указывающими, что государство с названием Русь существовало и во времена, не охватываемые летописной хронологией – в первой половине IX века. А некие политические сюжеты, с ним связанные, имели место еще раньше, в конце VIII века от Рождества Христова. В отдельных фрагментах древнерусской эпики просматривается память о жестокой битве, в которой наши далекие предки некогда одолели грозного врага и отстояли свое право на самобытное существование. Произошло это, предположительно, в 789-790 гг. С той победы все и начиналось – и сила, и слава, и державное могущество Русской земли. Об этом – исследование Александра Головкова «Калинов мост». Автор знаком читателю «Перемен» по историческим книгам «Первые Рюриковичи» и «Илья Муромец и другие». В контексте этих двух работ «Калинов мост» можно рассматривать как третью часть трилогии. Начало КАЛИНОВА МОСТА — ЗДЕСЬ.

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Мультиавторская блог-книга. Regio Dei

О мистическом опыте (в частности) и об устройстве Вселенной вообще. Точнее о тех аспектах этого устройства, которые пока что еще остаются до конца не изученными. А именно: о четырехмерности, о парадоксах времени в определенных зонах, о механизме управления некоторыми феноменами древней йоги, о том, что называют “тонкими” или “невидимыми” мирами и т.п. Название «Regio Dei» в таком контексте переводится как «Область божественного», при этом под «божественным» подразумевается то, что не вполне явлено и не вполне поддается восприятию физическими органами чувств человека, но все же в некотором смысле поддается…

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Павел Рыбкин. Человек с мыльницей. Путешествия за скукой, грустью, хламом и чепухой.





Путешествия не только уводят нас от обыденности и скуки повседневной жизни. Главное – они нам эту скуку и обыденность, одиночество и грусть, хлам и чепуху возвращают. Причем в явно преображенном виде. В том виде, в котором их больше нечего стыдиться.