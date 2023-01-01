О книге «Апология Мэнсона. Об убийствах, конце света, сексе и жизни без совести», которую вполне можно назвать автобиографией Чарльза Мэнсона (он даже и упомянут на обложке в качестве соавтора), пишет Александр Чанцев. А поскольку Александр кратко пересказывает содержимое книги, выходит вполне портретная статья о самом неоднозначном и легендарном убийце прошлого столетия. «Общество давно и безнадежно больно, если дети убегают из дома и, повзрослев, готовы пойти на преступления, лишь бы не становиться несчастными винтиками этой системы».
Заговор. Из уроков российской государственности
В ночь с 29 на 30 декабря 1916 года был убит Григорий Распутин. О том, кому была нужна смерть Распутина, кто не любил и кто любил его, какую роль сыграла в истории его убийства Государственная Дума — Виктория Шохина.
Метафизика целого и части. Книга Романа Шорина
О книге Романа Шорина «Метафизика целого и части». Сочетание пространных эссе с короткими, афористичными скетчами-зарисовками. Для тех, кого хоть сколько-нибудь занимают вопросы жизни и смерти, реализации и счастья, любви и покоя… Публикуем фрагменты книги.
Философская генеалогия Глеба Жеглова
В «Эре милосердия» Вайнеры не дают прямых отсылок к истории европейской мысли. Хотя отсылки эти всё равно довольно хорошо считываются за основным сюжетом. Иван Сахарчук анализирует обостряющиеся противоречия между Шараповым и Жегловым.
Пруст. Идеальные сущности
Андрей Бычков о романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» как о «практике себя». Феномен «непроизвольной памяти». Роман как оптический инструмент, через который мы заглядываем в себя. Анализ Делеза прустовской иерархии знаков. Лекция.
Смых
Текст Светланы Храмовой о Баден-Бадене, живописном городке в Германии, хорошо известном почти каждому русскому. Здесь долгое время жил Тургенев – по соседству с семьей Полины Виардо. Некогда летняя столица Европы, куда съезжались аристократы...
Вячеслав Петкун: песни ни о чем
Неизвестное интервью с Вячеславом Петкуном. О поэзии, ангажированности рок-сцены и непонимании глубоких песен. Этот разговор студента журфака Глеба Давыдова и лидера модной группы "Танцы Минус" состоялся в 2002 году. Публикуется впервые.
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О ЛИТЕРАТУРЕ / ИСТОРИЯ / ХУД.ЛИТ. / НОН-ФИКШН
Одно из ярких изданий уходящего года могло бы одновременно стать одним из самых незамеченных. Однако не для читателей «Перемен», которым автор этой книги знаком не понаслышке, поскольку он — один из ключевых авторов «Перемен» последних нескольких лет. Речь о книге Романа Шорина «Метафизика целого и части». Сочетание пространных эссе с короткими, афористичными скетчами-зарисовками. Для тех, кого хоть сколько-нибудь занимают вопросы жизни и смерти, реализации и счастья, любви и покоя… Роман Шорин философствует так, как философствовали первые философы. Публикуем выдержки из книги, фрагменты её второй части — «Миниатюры».
Философ Иван Сахарчук анализирует аллюзии братьев Вайнеров в «Эре милосердия», романе, не теряющем своей актуальности до сих пор. Диссонансы, возникшие между Шараповым и Жегловым, в свете символизма этих персонажей рождают повод поговорить о всегда актуальных вопросах истории права, морали и религии.
Рецензия Александра Чанцева на книгу Грега Прато «Гранж мертв: история сиэтлской рок-музыки в рассказах очевидцев». «Грег Прато, постоянный автор таких музыкальных изданий, как Classic Rock Magazine, Billbord и Record Collector Magazine, и автор нескольких музыкальных книг, хорошо работает с этим феноменом. Во-первых, его-то самого в книге и нет вовсе. Вся книга — это даже не интервью, а реплики непосредственных участников действия, великого рок-действа». А во-вторых? Подробности в тексте.
Игорь Фунт, шутя и всерьёз, рассматривает странный вид искусства писателя, поэта и музыканта Шварца Чорного. Основанный на смешных гримасах футуризма, былинных приветах из мамаевских времён, григорьевских отсылках в короткостишия. И если кто дойдёт до конца текста, то обнаружит симфо-оркестровый, фортепьянно-песенный финал, из которого следует, каков Шварц на самом деле.
Текст Светланы Храмовой о Баден-Бадене, живописном городке в Германии, хорошо известном почти каждому русскому. Здесь долгое время жил Тургенев – по соседству с семьей Полины Виардо. Некогда летняя столица Европы, куда съезжались аристократы, персоны высшего света – развлекались шумно, сорили деньгами направо-налево, жили беспечно и весело. Впрочем, насколько беспечно, судить трудно, публика здесь – и сейчас, и раньше – собирается особенная. Сложная.
Неизвестное интервью с Вячеславом Петкуном. О поэзии, ангажированности рок-сцены и непонимании слушателями глубоких песен. Этот разговор Глеба Давыдова и лидера модной группы «Танцы Минус» состоялся еще в 2002 году, но вполне актуален и сейчас. Впервые предаем его широкой огласке. «Если человек рождается для того, чтобы сделать что-то для человечества, то я сейчас не делаю ничего. Ничего полезного для человечества. Даже для небольшой части этого человечества».
Атаман Пётр Краснов, Владимир Сорокин, Василий Аксёнов — что объединяет этих писателей? И почему три современных российских автора, не сговариваясь, решили в своих новых текстах «воскресить» Романовых? Надежда на то, что эта история ещё не доиграна? И при чём тут поиск жанра: утопия, новая искренность, «неисторический роман»? Беседа критика Ивана Родионова с литераторами Василием Зубакиным и Алексеем Колмогоровым.
Фрагмент сатсанга Экхарта Толле, в котором он рассказывает о том, как трансформировать неудачи и внезапные препятствия и использовать их для духовного роста и освобождения. «Все, что идет «неправильно» в вашей жизни, любая форма, которая появляется и вы позволяете ей быть, становится открытым проходом в бесформенное внутри вас. <...> Архетипический символ этого, который есть у человечества, это крест».
Книга писателя, политика и поэтессы Алины Витухновской «Цивилизация хаоса» вышла в издательстве «Издательские решения, Литературное Бюро Натальи Рубановой» в 2021 году, была номинирована на премии «Национальный бестселлер» и «Либеральная миссия». Но лишь сейчас мы удосуживаемся опубликовать рецензию на нее (поскольку никогда никуда не торопимся). Итак, перед вами занимательный текст историка и переводчика Ивана Сахарчука об этом увлекательном собрании эссе и не только.
Новый сборник указателей на Естество от Муджи, гуру, рожденного на Ямайке от отца-китайца и матери афро-американки, выросшего в Лондоне и получившего посвящение в Индии от Пападжи, прямого ученика Раманы Махарши. В нем проявилась некая «всемирная отзывчивость», позволяющая его способу донесения и выражения Истины быть понятным и доступным представителям практически всех культур и национальностей – от афро-американцев до азиатов, от индийцев до бразильцев.
Вышла новая книга Ночура Венкатарамана на русском языке — «Отблески». А мы публикуем еще одну подборку цитат из его книг и сатсангов, в которую, среди прочего, вошли и цитаты из этой книги. Свами Ночур известен русскоязычному читателю по книге «Блаженство Естества. Swatmasukhi». А новая небольшая книжка «Отблески» — это заметки Ночура Венкатарамана из его ранних дневников. О просветлении, о духовной практике, об отречении, служении, карме и многом другом, что так или иначе связано с темой духовного поиска.
Пятый Том шеститомного издания «Места силы Русской равнины + Шаманские экскурсы» вышел в свет на днях — в день летнего солнцестояния. Этот Том содержит Шаманские Экскурсы о Льве Толстом и духовных коллизиях его пути и произведений. На примере текстов и биографии Толстого Олег Давыдов показывает, как сформировалось то двоеверие, которое стало характерным для русской жизни после крещения Руси и о котором так часто говорилось в предыдущих томах.
Сегодня состоялась Торжественная церемония награждения победителей V сезона премии «Неистовый Виссарион», присуждаемой ежегодно литературным критикам за их профессиональные достижения. Лауреатом премии стала постоянный автор «Перемен» с 2010 года Виктория Шохина, которая была номинирована на премию «Неистовый Виссарион» от нас, журнала «Перемены». Поздравляем Викторию Шохину и публикуем некоторые подробности, а также фрагмент речи Виктории Шохиной, присланной на церемонию вручения премии.
Свами Ночур Венкатараман – современный Мастер адвайты в линии передачи Шри Раманы Махарши, живой носитель Знания индийских риши. У него множество учеников по всему миру, но в России он все еще очень мало известен. Однако недавно вышла первая его книга, переведённая на русский язык – «Блаженство Естества. Swatmasukhi». Вашему вниманию предлагается сборник цитат из его книг и сатсангов. Перевод выполнен Глебом Давыдовым.