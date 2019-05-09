Моя Победа: «Песни о войне» и девочки в бикини

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Димамишенин

Димамишенин (www.dopingpong.com)

Родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1989 году закончил Спортивную Школу Олимпийского резерва по баскетболу. С 1990 по 1995 год по разным сведениям употреблял наркотики, занимался криминалом и был членом тоталитарной секты. Об этих годах известно только три факта: после двух выступлений в Доме писателей как поэта и публикации в «Смене» ему были закрыты двери в мир литературы. Однажды был задержан по подозрению в мошенничестве и принадлежности к Тамбовской преступной группировке, отпущен за недостаточностью улик, проходил курс реабилитации от пристрастия к тяжелым психоделикам в Институте мозга Бехтерева. В 1996 завязал со своим брутальным прошлым, женился, родил ребенка и в 1997 году организовал арт-проект Doping-Pong, который тут же появился на страницах журналов «Птюч» и «Ом». В 2000-м году с Вернисажа в Милане начал карьеру поп-артиста и, открыв свою первую выставку, так и открывает их по всему миру до сих пор. Параллельно с арт-деятельностью Мишенин известен как публицист и эссеист. Его рубрики, колонки и тексты провокационны и напоминают нам о темном прошлом этого человека гораздо больше, чем его сексиделическое коммерческое творчество Doping-Pong.

Эксклюзивно для Peremeny.ru Димамишенин ведет два проекта "Мотобиография" и "Ценные бумаги".

О проекте "МОТОБИОГРАФИЯ":



Есть люди, которые были стары, когда мы родились. Они по-прежнему стары, когда мы становимся подростками и взрослеем. И они так и живут в своем старческом и дряхлом мире, когда мы умираем и улетаем на планеты духовного неба. И эти старики переживут еще наших детей и внуков. Они как камни, древние деревья и старинные дома: это странно, и это не про нас.

Я часто читаю обсуждения про себя на сайтах, в журналах, ТВ: и мне всегда хочется обсудить себя тоже. Мне было бы интересно пообсуждать себя. Потому что это действительно увлекательная тема. Как говорил Джим Моррисон, "а про вашу жизнь можно снять кино?" Я могу ответить легко в 33 года. Да. Про мою жизнь можно снимать фильм хоть сейчас. Я начинаю там, где закончил Иисус Христос.

Кому-то нравятся автомобили, а кому-то мотоциклы. Кому-то нравятся Авто, а кому-то Мото. Спортивный мотоцикл круче семейного автомобиля. Быстрее, ярче, моднее. Все пишут автобиографии в старости, а я предлагаю писать мотобиографии в 15 лет. Не надо ждать, когда ты состаришься и станешь морщинистой тенью, чтобы написать книгу о себе или сценарий фильма про себя живого. Ты можешь сделать это в 14 лет или в 20: потому что в 16 или 21 – тебя может уже не быть здесь. Пиши быстро. Живи легко. Входи в историю с пистолетом, отмычкой, со взломом, взрывом или вылетая из окна. Но сделай милость – не оставайся там – среди вечных стариков. В мире, который всегда стар. Сделай это для меня. А когда я сделаю это для тебя – помолись за меня.

НАЧАТЬ ЧИТАТЬ МОТОБИОГРАФИЮ!


О проекте "ЦЕННЫЕ БУМАГИ":

Я назвал эту рукопись "ЦЕННЫЕ БУМАГИ", поскольку за все, что вы здесь прочтете, в разное время было заплачено довольно много денег. Чем, впрочем, ценность и меряется. Мне показалось логичным так обозвать сборник, составленный из моих эссе, статей и интервью, купленных для публикаций в глянцевой прессе. Бумаги с текстом, за которые платят доллары, евро, фунты и рубли, иначе как ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ назвать нельзя.

Если МОТОБИОГРАФИЯ это набор автобиографических зарисовок, рассортированных по датам в хаотическом порядке, то ЦЕННЫЕ БУМАГИ это полная антология моей многолетней журналистской деятельности в журналах "Ом", "Птюч", "Мир дизайна", BRAVO, "Хулиган","NRG", "PIG","Ди-джей культура", и других. Собранные впервые в непорезанном и полном виде, так как зачастую они нещадно кастрировались редакциями из-за моей графоманской многословности и беспринципной провокационности.

Здесь почти нет неопубликованных материалов, хотя попадаются снятые по цензурным соображениям с печати, но за которые все равно заплатили. Есть вещи, которые планируется еще продать. Разумеется, за большие деньги. Но в основном все это выходило в разных журналах, газетах и публиковалось в Интернете и представляет собой первую полную коллекцию моей заказной коммерческой прозы. Как и МОТОБИОГРАФИЯ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ – это книга вечно-обновляющаяся, пока я живу и продолжаю вспоминать забесплатно и сочинять за деньги.

Мой хороший знакомый Игорь Григорьев в одном из писем ко мне, написал, сам того не подозревая, идеальное вступление к сборнику "ЦЕННЫЕ БУМАГИ":

"Дима, Ты прекрасный беллетрист. Я читал твою статью в КРАСНОМ журнале, пронизанную ностальгией по советскому кинематографу. Чудно. Кстати, я забыл тебе сказать, что колонку в "собаке", что ты делал со мной, вменяют обучающимся в Институте топ-менеджмента как обязательную литературу. Это мне сообщили неделю назад. Прикольно..."

Наверное, благодаря тому, что все эти публикации прикольные, и надо было сделать книгу. Книгу для пересказа. Если то, что ты сочинил, то, что купили, то, что прочли, не забывают вместе с журналами, опубликовавшими эти тексты, а потом пересказывают друг другу люди, это важно. Это повод, чтобы издать их отдельной книгой. Я лично слышал, как, пересказывая мое любимое эссе «Советское кино», модные парни клеили в ночном клубе девчонок-моделей. Не говоря уж о том, что некоторые тексты, такие как "Я ненавижу Ди-Джей культуру и ночные клубы" или "Кошмары во сне и наяву" потом перепечатывались везде и всюду, вызывая массу споров с оскорблениями и восхвалениями их скромного автора. Видя подобное и считая гонорары, понимаешь, что твоя литературная или журналистская карьера вполне состоялась.

АРХИВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДИМЫМИШЕНИНА

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ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ПЕРВЫЙ КИНОСЦЕНАРИЙ ДИМЫМИШЕНИНА И ОЛЕГА ГИТАРКИНА (2004) (сценарий продается за 40 000 фунтов стерлингов. Если хотите его экранизировать, обращайтесь…)

Другие тексты на Переменах:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ: "Полеты в кошмарах и наяву" (2005)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ: "Бритни стала Мадонной!" (2005)

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 PDF-поэзия Peremeny.Ru, Книга №2.: Димамишенин. «На солнечном чердаке».

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Интервью в проекте "Неудобная Литература"






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