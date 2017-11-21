Александр Чанцев углубляется в застойные 1970-е годы. Где балом правят творчески неприкаянные, но вполне признанные социумом гении. Каждый в своём амплуа. В отличие от героя текста — Владимира Казакова. Отмеченного… неутолимым молчанием. И скупым упоминанием в немногочисленных справочниках. Автора, полностью растворившегося в русской литературе и драматургии.
Да поможет нам Уильям Блейк
260 лет назад, 28 ноября 1757 года родился Уильям Блейк. Его картины — трагические мандалы о неизбежности зла. Его ангелы очерчены резкой контурной линией, и их заговор против Блейка непоколебим.
Заметки на полях самоисследования
Блокноты Глеба Давыдова, которые он вел в течение последних двух лет своего духовного поиска. Эти записи могут быть полезны в качестве ориентиров. В них раскрываются, в частности, механизмы работы психологического ума.
Страсти по Ремизову
К 60-летию со дня смерти Алексея Ремизова (26 ноября 1957) представляем фрагмент книги Игоря Попова «Страсти по Ремизову». В книге опубликованы рисунки Ремизова и его рукописный альбом «Из Достоевского».
Антология поэзии Перемен
Реплика Глеба Давыдова, посвященная выходу сборника "Антология поэзии Перемен", ставшего итогом проекта "PDF-поэзия Peremeny.ru". Стихи, отобранные из 22 сборников шестнадцати авторов. Статья о том, что такое настоящая поэзия.
На краю другой ночи
Александр Чанцев углубляется в застойные 1970-е годы. Где балом правят творчески неприкаянные, но вполне признанные социумом гении. Каждый в своём амплуа. В отличие от героя текста — Владимира Казакова.
На краю другой ночи
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