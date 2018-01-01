Виктория Шохина даёт развёрнутую рецензию на книгу Захара Прилепина «Взвод». Где понятия войны и мира переплетены в причудливый клубок из противоречий и авантюр, литературного труда и военного искусства. А истинный патриотизм и жажда беззаветного служению отечеству — с пушкинской безалаберностью и весёлым прекраснодушием Дениса Давыдова.
Димамишенин. Одержимые джинами
11 февраля 1985 года был убит Талгат Нигматулин, культовый киноактер и участник секты, от рук адептов которой он в итоге скончался. В 2003 году Дима Мишенин предпринял журналистское расследование обстоятельств этой гибели.
«ТРАХ-ТАРАРАХ-ТАХ-ТАХ-ТАХ-ТАХ!»
100 лет назад, 10 февраля 1918 года, по результатам окончания работы над поэмой «Двенадцать», Блок написал в дневнике: «Сегодня я — гений!» Текст Олега Давыдова о судьбе Блока и о том, как эта судьба отразилась в его поэме.
Война и миръ в стихах и в жизни
Виктория Шохина даёт развёрнутую рецензию на книгу Захара Прилепина «Взвод». Где понятия войны и мира переплетены в причудливый клубок из противоречий и авантюр, литературного труда и военного искусства.
Эдгар Дега. Танец, рисунок, страсть к совершенству
В январском номере The London Review of Books Джулиан Барнс дал обзор европейских выставок, посвящённых столетию со дня смерти великого художника Эдгара Дега. Чьё творчество олицетворяло приход нового периода в искусстве.
Двое, сбитых на взлете
Александр Горбатов рассказывает о судьбе Григория Белых (соавтора «Республики Шкид») и Михаила Лоскутова. О том, как были перечеркнуты их мечты, планы, сама жизнь.