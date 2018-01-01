90 лет назад, 28 апреля 1928 года родился драматург и писатель Олег Стукалов, автор сценариев многих известных советских фильмов. А также романа «Блюз бродячего пса» — о жизни джазовых музыкантов в условиях советских реалий 70-х. Этот текст, единственная публикация которого состоялась на «Переменах» в 2010-м, предлагаем сейчас вашему вниманию.
Олег Стукалов и его «Блюз бродячего пса»
90 лет назад, 28 апреля 1928 года родился драматург и писатель Олег Стукалов, автор сценариев многих известных советских фильмов. А также романа "Блюз бродячего пса" — о жизни джазовых музыкантов времён СССР.
Капитан Лебядкин и его правнуки
К 145-летию со дня выхода первого отдельного издания романа "Бесы" (1873) с его ярким представителем "маленьких людей" — поэтом-графоманом Лебядкиным. Явным родственником Смердякова из "Братьев Карамазовых".
Олег Давыдов. Шаманские экскурсы. Карл Юнг
Год назад, 23 апреля 2017 года ушел один из сооснователей и главных авторов интернет-журнала «Перемены» Олег Давыдов. В этот день предлагаем перечитать его последнюю работу — книгу о Карле Густаве Юнге.
Продвигаясь по четвёртому измерению
Как стало известно, недавно покинул пределы физического мира постоянный автор Перемен, историк, политолог, публицист и исследователь-визионер Александр Головков. Вот одна из его визионерских работ из нашего архива.