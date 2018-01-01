25 июня — 9-й день со дня ухода дирижёра и композитора Геннадия Рождественского. Наташа Оуэн, профессиональный переводчик из США, сравнивает работу дирижёра с искусством интерпретации слов, жестов и эмоций — с переводческим дарованием. «Музыку исполняет дирижёр. Оркестранты доносят это исполнение до слушателя».
Джордж Оруэлл: путём Будды
115 лет назад, 25 июня 1903 года родился Джордж Оруэлл, автор романа "1984". "Такие люди идут путём Будды". О книгах, жизни и взглядах Оруэлла рассказывает Виктория Шохина.
Мужской род, единственное число…
25 июня — 9-й день со дня ухода великого дирижёра Геннадия Николаевича Рождественского. Наташа Оуэн cравнивает работу дирижера с искусством переводчика.
Пока «Титаник» плывёт…
Представляем статью Виктории Шохиной из журнала «Синтаксис»-1995. Издаваемого в Париже Марией Розановой и Андреем Синявским. Текст посвящён Станиславу Говорухину (1936—2018) и его книге о криминальной революции.
Hey Jude
Игорь Фунт рассказывает о «винном» постбрежневском Питере 80-х. Где достать алкоголь было проблемой. И где единственным достижением была твоя молодость. Которую по любому должна использовать... Советская армия.
Беспризорники Серебряного века
Галина Щербова — о причинах привязанности Есенина к Ивану Приблудному. Об их связке «учитель-ученик», где кроме жажды приблизиться к светилу всегда присутствует потребность мэтра в ученике.