Виктория Шохина разбирает новую книгу Алексея Колобродова «Вежливый герой. Очерки культурного ландшафта времен Владимира Путина». Перед нами «попытка оценить актуальную политику через образы и сюжеты литературы (и отчасти – других искусств)». Пять интегральных фигур — Владимир Путин, Эдуард Лимонов, Захар Прилепин, Михаил Ходорковский, Никита Михалков. Главная фигура понятно кто.
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