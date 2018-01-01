Представляем рецензию известного английского журналиста газеты «Гардиан» Стюарта Джеффриса на книгу парижской писательницы Агнес Пуарье о жизни её любимого города в годы нацистской оккупации и о духовном возрождении этого центра европейской культуры после войны. Перевод Ирины Вишевской.
Кнут Гамсун, враг
4 августа 1859 года родился норвежский писатель Кнут Гамсун. О Гамсуне, его времени и его текстах, а также о нелепых попытках Евросоюза его реабилитировать — рассказывает Михаил Побирский.
Утро на велосипеде
Софья Маленьких продолжает свои необычные зарисовки о суетливом бытии небольшой 4-миллионной провинции Поднебесной. И об умении китайцев противостоять неблагоприятным жизненным обстоятельствам.
Демон Солженицына
3 августа день памяти Александра Солженицына, 10 лет со дня смерти. О его великом разрушительном даре и узловых моментах биографии — текст Олега Давыдова «Демон Солженицына. Житейские узлы, выпирающие из ткани жития...»
Формула власти, или Незаписанная беседа
10 лет назад, 3 августа 2008 года умер Александр Солженицын. Почему Путин пошёл к нему сразу же после вступления в должность? Их обоих волновал тогда вопрос о конкретной исторической ответственности политических деятелей.
Герой и вокруг
Виктория Шохина разбирает новую книгу Алексея Колобродова «Вежливый герой. Очерки культурного ландшафта времен Владимира Путина». Попытка оценить актуальную политику через образы и сюжеты литературы и других искусств.