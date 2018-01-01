Только простые и ясные цели реализуются в истории. Олег Доброчеев считает, что главной национальной целью России должна стать продолжительность жизни не меньше 78 лет. Это соответствует природным циклам России. Только в результате конкуренции проектов и программ между собой по единственному критерию — степени гуманности — сформируется их доброкачественная иерархия.
Евгений Боратынский. Последнее амплуа
2 марта 1800 года родился Евгений Боратынский. Павел Рыбкин присмотрелся к его жизни и творчеству и попытался выяснить, что было главным в судьбе великого сумеречного русского поэта.
Том Вулф: костер амбиций
2 марта 1931 года родился гуру, адепт и куратор Новой Журналистики Том Вулф. Поженив журналистику с литературой, он навсегда изменил и ту, и другую. О Вулфе — Виктория Шохина.
Гений карьеры. Схемы, которые привели Горбачева к власти
2 марта 1931 года родился человек, изменивший историю нашей страны, — Михаил Горбачёв. «Перемены» предлагают психоаналитическое исследование Олега Давыдова о судьбе и карьере единственного президента СССР.
В России нужно жить долго
Только простые и ясные цели реализуются в истории. Олег Доброчеев считает, что главной национальной целью России должна стать продолжительность жизни не меньше 78 лет. Это соответствует природным циклам России.
Выламывающийся из канонов
У Александра Проханова — 80-летний юбилей. К этой дате — краткое жизнеописание с точки зрения литературы, литературных процессов, «баттлов», через филологическую призму оптического видения.
Изумрудные жуки
Художник, писатель, преподаватель Аддис Гаджиев посвящает свой небольшой метафоричный текст о воспоминаниях из прошлого всем братьям-живописцам и, в частности, январской выставке «Магия театра и кино 2018» на Кузнецком мосту.