Глобальная система противовесов работает: в условиях жёсткой санкционной политики России ничего не остаётся делать, как упрочивать давно и крепко смоделированные контакты с «младшим братом» эпохи СССР — Китаем. Игорь Фунт сравнивает Си Дзиньпина и Путина с их мифологическими прототипами Гунем и Юем.
Указатели Истины: Шри Саду Ом
Главный труд Саду Ома, реализованного ученика Раманы Махарши, называется «Путь Шри Раманы». Это ясный и доступный учебник по самоисследованию. Цитаты, публикуемые в этом выпуске Указателей Истины, взяты из этой книги.
Пятая Россия
Представляем полную версию книги Олега Доброчеева "Пятая Россия", впервые изданной в 2005 году. В книге предсказаны-истолкованы многие процессы, которые произошли с Россией в последующие годы и происходят до сих пор.
Мужской род, единственное число…
25 июня — 9-й день со дня ухода великого дирижёра Геннадия Николаевича Рождественского. Наташа Оуэн cравнивает работу дирижера с искусством переводчика.
Пока «Титаник» плывёт…
Представляем статью Виктории Шохиной из журнала «Синтаксис»-1995. Издаваемого в Париже Марией Розановой и Андреем Синявским. Текст посвящён Станиславу Говорухину (1936—2018) и его книге о криминальной революции.
Hey Jude
Игорь Фунт рассказывает о «винном» постбрежневском Питере 80-х. Где достать алкоголь было проблемой. И где единственным достижением была твоя молодость. Которую по любому должна использовать... Советская армия.