Интервью Александра Чанцева с автором нашумевшего романа «Черкизон». Сменившего потом название на «Неоконченную хронику перемещения одежды». По поводу выхода книги Наталья Черных рассказала о «непотребствах» советских, и не только, хиппи, феминизме, Артуре Аристакисяне, постсоветских религиозных неофитах и «полувремени» 90-х.
Места силы. Сто второе — Тихвинка
9 июля — день Тихвинской иконы Божьей Матери. Олег Давыдов в проекте «Места силы» рассказывает о путешествиях и приключениях ценнейшей иконы Богородицы — Одигитрии, писанной с натуры самим евангелистом Лукой.
Наталия Черных: Не сразу верь слову «боль»
По поводу выхода новой книги Наталья Черных рассказала о жизни советских хиппи, феминизме, Артуре Аристакисяне, постсоветских религиозных неофитах, «полувремени» 1990-х. Также об оккультисте и эзотерике Евгении Головине.
Указатели Истины: Шри Саду Ом
Главный труд Саду Ома, реализованного ученика Раманы Махарши, называется «Путь Шри Раманы». Это ясный и доступный учебник по самоисследованию. Цитаты, публикуемые в этом выпуске Указателей Истины, взяты из этой книги.
Пятая Россия
Представляем полную версию книги Олега Доброчеева "Пятая Россия", впервые изданной в 2005 году. В книге предсказаны-истолкованы многие процессы, которые произошли с Россией в последующие годы и происходят до сих пор.
Мужской род, единственное число…
25 июня — 9-й день со дня ухода великого дирижёра Геннадия Николаевича Рождественского. Наташа Оуэн cравнивает работу дирижера с искусством переводчика.