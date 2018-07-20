Шестьдесят лет назад, 22 июля 1958 года умер Зощенко. Всю жизнь его преследовало феноменальное желание многих критиков и читателей отождествлять его самого с его литературными героями, а его язык с их языком. Каким он был в действительности пытается разобраться Александр Горбатов, опираясь на произведения самого Зощенко и исторические документы.
Дон Кихот в обличье Свифта. О загадке Зощенко
Шестьдесят лет назад, 22 июля 1958 года умер писатель Михаил Зощенко. Каким он был в действительности пытается разобраться Александр Горбатов, опираясь на произведения самого Зощенко и исторические документы.
Владимир Маяковский: бег по кругу
125 лет назад, 19 июля 1893 года родился главный поэт Советского Союза. Кровь Маяковского течет по жилам нашей культуры, нравится это кому-то или нет. О Владимире Маяковском и его поэзии написала Виктория Шохина.
Места силы. Сто второе — Тихвинка
9 июля — день Тихвинской иконы Божьей Матери. Олег Давыдов в проекте «Места силы» рассказывает о путешествиях и приключениях ценнейшей иконы Богородицы — Одигитрии, писанной с натуры самим евангелистом Лукой.
Наталия Черных: Не сразу верь слову «боль»
По поводу выхода новой книги Наталья Черных рассказала о жизни советских хиппи, феминизме, Артуре Аристакисяне, постсоветских религиозных неофитах, «полувремени» 1990-х. Также об оккультисте и эзотерике Евгении Головине.
Указатели Истины: Шри Саду Ом
Главный труд Саду Ома, реализованного ученика Раманы Махарши, называется «Путь Шри Раманы». Это ясный и доступный учебник по самоисследованию. Цитаты, публикуемые в этом выпуске Указателей Истины, взяты из этой книги.