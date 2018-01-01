Андрей Рудалёв о тенденциях, окружающих русскую литературу вообще и творчество Дмитрия Быкова в частности. На примере его романа «Июнь». О котором много уже сказано, но собственно «эффект бабочки» затронут впервые. И в этом — новация критика, разглядевшего неведомые грани бросающейся поначалу в глаза быковской «простоты». Вплоть до прямолинейной усталости.
Зощенко: «Я был богат, но счастлив не был…»
Игорь Фунт ко дню рождения Михаила Зощенко (10 августа 1894). Который хотел открыть рецепт упоения восторгом вечной жизни. Он даже написал пару-тройку «добрых» повестей… в которых не видно ни Зощенко, ни искромётного юмора.
Энди Уорхол — ничто
90 лет назад, 6 августа 1928 года родился Энди Уорхол. Самый популярный художник в мире, заставивший традиционную культуру треснуть по швам. Так утверждают искусствоведы, но так ли это? Текст Глеба Давыдова.
Обреченность на войну
Андрей Рудалёв о тенденциях, окружающих русскую литературу вообще и творчество Дмитрия Быкова в частности. На примере его романа «Июнь». О котором много уже написано, но собственно «эффект бабочки» затронут впервые.
Утро на велосипеде
Софья Маленьких продолжает свои необычные зарисовки о суетливом бытии небольшой 4-миллионной провинции Поднебесной. И об умении китайцев противостоять неблагоприятным жизненным обстоятельствам.
Герой и вокруг
Виктория Шохина разбирает новую книгу Алексея Колобродова «Вежливый герой. Очерки культурного ландшафта времен Владимира Путина». Попытка оценить актуальную политику через образы и сюжеты литературы и других искусств.
Обреченность на войну
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